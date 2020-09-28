Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

В Царникаве 19 детей и работников детского сада отправлены на карантин

Иллюстративное фото

ФОТО: Rodrigo Jimenez / EPA

В детском саду Riekstiņš в Царникаве у одного из детей подтвержден Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на Царникавскую краевую думу.

До 8 октября на карантине будут находиться 19 детей и несколько сотрудников детсада, которые находились в контакте с конкретной группой.

Детский сад продолжает работу, усиленно соблюдая все меры безопасности.

Сегодня утром, 28 сентября, приняты необходимые меры для ограничения распространения инфекции, в том числе проведена дезинфекция помещений группы, она закрыта.

Повышенное внимание уделяется состоянию здоровья остальных детей, им дважды в день измеряется температура тела.

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