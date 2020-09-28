Пн, 28.09.2020
Она поступила очень смело и в личном плане, и в плане своей семьи. Поэтому я хотел бы поблагодарить ее за ее смелость и за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской
Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской
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  • Пробоина в пароме "Эстония" и школы на карантине. Все, что вы могли пропустить 28 сентября

Пробоина в пароме "Эстония" и школы на карантине. Все, что вы могли пропустить 28 сентября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Понедельник, 28 сентября:

Коронавирус:

  • За прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19. Больше всего случаев - в Риге.
  • Кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила 10 случаев на 100 000 населения.
  • На карантине - около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы, в Даугавпилсской гимназии - три класса, в Царникаве - 19 детей и работников детского сада Riekstiņš. 
  • Шуплинска призвала школы перейти на частично удаленное обучение.
  • Сейм вернется к работе "по удаленке".
  • Жители Кулдиги могут сдать слюну для безболезненного теста на Covid-19.
  • Рабочая группа: Ситуация с коронавирусом контролируется, дополнительные меры не планируются.
  • В Эстонии - 67 новых случаев за сутки, в Литве - 105 случаев и одна смерть.
  • Приложение "Останови Covid" предлагается совместить с похожими приложениями в ЕС.

Другие события дня:

  • Обнаруженная на борту "Эстонии" пробоина вызвана столкновением с силой в 600 тонн.
  • Меркель посетила Навального в клинике Charite.
  • Бои в Нагорном Карабахе: стороны сообщили о жертвах.
  • Светлана Алексиевич покинула Беларусь.
  • Главный редактор Nexta объявил об уходе из проекта.
  • 21 евро в час: регион Швейцарии ввел самую высокую в мире ставку минимальной зарплаты.
  • Гражданке Латвии Дженифере Румпане заключение в итальянской тюрьме заменили на домашний арест.
  • В Елгаве столкнулись две "скорые" и легковушка: пострадали пять человек.
  • В 17 школах Риги количество учащихся классов средней школы не соответствует минимальному.
  • Мама возмущена отказом регистрировать новорожденной имя Mya.
  • В Адажи построят фабрику по производству печенья и вафель.
  • В Рижском порту изъяли 10 млн контрабандных сигарет.

Новости из мира знаменитостей:

  • Ефремов подал жалобу на приговор по делу о ДТП. Жена погибшего вовсе потребовала его отменить.
  • Познер, Долин, Хабенский поддержали историка Дмитриева на суде
  • Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями.
  • Светлану Ходченкову назвали главной российской актрисой десятилетия

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