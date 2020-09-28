Пробоина в пароме "Эстония" и школы на карантине. Все, что вы могли пропустить 28 сентября

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Понедельник, 28 сентября:
Коронавирус:
- За прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19. Больше всего случаев - в Риге.
- Кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила 10 случаев на 100 000 населения.
- На карантине - около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы, в Даугавпилсской гимназии - три класса, в Царникаве - 19 детей и работников детского сада Riekstiņš.
- Шуплинска призвала школы перейти на частично удаленное обучение.
- Сейм вернется к работе "по удаленке".
- Жители Кулдиги могут сдать слюну для безболезненного теста на Covid-19.
- Рабочая группа: Ситуация с коронавирусом контролируется, дополнительные меры не планируются.
- В Эстонии - 67 новых случаев за сутки, в Литве - 105 случаев и одна смерть.
- Приложение "Останови Covid" предлагается совместить с похожими приложениями в ЕС.
Другие события дня:
- Обнаруженная на борту "Эстонии" пробоина вызвана столкновением с силой в 600 тонн.
- Меркель посетила Навального в клинике Charite.
- Бои в Нагорном Карабахе: стороны сообщили о жертвах.
- Светлана Алексиевич покинула Беларусь.
- Главный редактор Nexta объявил об уходе из проекта.
- 21 евро в час: регион Швейцарии ввел самую высокую в мире ставку минимальной зарплаты.
- Гражданке Латвии Дженифере Румпане заключение в итальянской тюрьме заменили на домашний арест.
- В Елгаве столкнулись две "скорые" и легковушка: пострадали пять человек.
- В 17 школах Риги количество учащихся классов средней школы не соответствует минимальному.
- Мама возмущена отказом регистрировать новорожденной имя Mya.
- В Адажи построят фабрику по производству печенья и вафель.
- В Рижском порту изъяли 10 млн контрабандных сигарет.
Новости из мира знаменитостей:
- Ефремов подал жалобу на приговор по делу о ДТП. Жена погибшего вовсе потребовала его отменить.
- Познер, Долин, Хабенский поддержали историка Дмитриева на суде
- Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями.
- Светлану Ходченкову назвали главной российской актрисой десятилетия
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