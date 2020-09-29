Видео ⟩ Документалисты обнаружили в корпусе парома "Эстония" огромную пробоину

"Нельзя исключать, что это повреждение имело значение при крушении", - сказал профессор морских технологий из Тронхейма Йорген Амдал в новой документальной серии, опубликованной сегодня на потоковых платформах Discovery в Северных странах.

Пробоину в корпусе судна удалось запечатлеть с помощью робота-водолаза, пишет Rus.Postimees.

Видео: Документалисты обнаружили в корпусе парома "Эстония" пробоину

Находка выводит на передний план теорию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели "Эстонии" привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, передает Aftonbladet.

Пятисерийный документальный сериал ""Эстония" – находка, которая изменит все" был снят продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. Режиссер – Хенрик Эвертссон.

Судно "Эстония", которое было построено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.

Споры вокруг возможных версий произошедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.