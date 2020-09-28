Макрон подтвердил встречу в Вильнюсе со Светланой Тихановской

Находящийся с визитом в Литве Макрон в понедельник заявил, что будет добиваться посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко".

Э. Макрон подтвердил, что во время визита в Вильнюс встретится с проживающей здесь лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а также "продемонстрирует поддержку всем жителям Беларуси".

"Она поступила очень смело и в личном плане, и в плане своей семьи. Поэтому я хотел бы поблагодарить ее за ее смелость и за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси", - сказал руководитель Франции.

"Наша точка зрения вполне ясна с самого начала - мы не признаем А. Лукашенко президентом Беларуси", - добавил он.

Французский президент также согласился с тем, чтобы Евросоюз ввел санкции для должностных лиц белорусского режима. "Наш приоритет сегодня - осуждение и санкции. Чего следует избегать, так это геополитизации этого конфликта. Нужно, чтобы этот переход был мирным, чтобы в нем не участвовали другие страны", - утверждал Э. Макрон.

Литовский президент Г. Науседа выразил надежду, что демократические изменения в Беларуси - "вопрос времени". "Я надеюсь, что демократическое будущее Беларуси - это вопрос времени", - сказал Г. Науседа журналистам.

Он напомнил о примере Исландии, как эта страна первой признала независимость Литвы. "Поэтому мы сегодня чувствуем такой же моральный долг, поэтому мы сегодня считаем, что мы еще не забыли этот прекрасный, романтический период истории Литвы, когда принципы и ценности значили очень много", - сказал руководитель Литвы.

Г. Науседа подчеркнул, что если А. Лукашенко не захчет разговаривать "мирно", с ним придется разговаривать "посредством санкций и решительного осуждения".

Литовский президент также выразил надежду, что Евросоюз "не останется последним" в деле введения санкций для представителей белорусского режима.