В Латвию с официальным визитом прибывает президент Франции

В первый день визита состоится торжественная церемония встречи президента Франции на площади у Рижского замка. Затем Макрон и Левитс выступят с заявлением для прессы, а позже пройдут переговоры делегаций.

Левитс обсудит с Макроном вопросы региональной безопасности, в том числе отношения с Россией и Белоруссией, будущее Европейского союза и "Зеленый курс" Европы, развитие демократии и участие общественности в демократических процессах. Также президенты затронут такие темы, как диалог с обществом, проблемы распространения дезинформации, усиление влияния социальных медиа и цифровая трансформация.

Во второй день визита, 30 сентября, планируется встреча президента Франции с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и совместная пресс-конференция.

После этого президент Франции посетит Музей оккупации Латвии и возложит цветы к памятнику Свободы.

В программе визита президента Франции также экскурсия по Старой Риге и участие в дискуссии о демократии в цифровую эпоху в Латвийской национальной библиотеке.