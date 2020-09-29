Covid-19: Чехия и Словакия объявят чрезвычайное положение

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал телеканалу Nova, что чрезвычайное положение будет подтверждено на внеочередном заседании правительства в среду, 30 сентября, но не сообщил подробностей о характере ограничений.

В Чехии с населением 10,7 миллиона человек число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за последние дни достигло рекордного уровня - 65 313. Из них 615 закончились смертельным исходом.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил после встречи с командой кризисного управления своей страны, что "крайне серьезная" ситуация требует "очень смелых решений".

Ожидается, что правительство Словакии также подтвердит чрезвычайное положение в среду. Это будет второй раз, когда оно будет введено в Словакии для борьбы с новой пандемией коронавируса.

В рамках ЧП с 1 октября планируется запретить все спортивные и культурные мероприятия, а также богослужения. Свадьбы и похороны будут разрешены только в том случае, если все участники смогут доказать, что у них был отрицательный тест на Covid-19.

Рестораны, бары и кафе будут закрываться в 22:00. Если люди, живущие в разных домохозяйствах, подходят друг к другу ближе чем на два метра в помещении, им придется носить маски. В Словакии ношение масок в помещениях уже является обязательным.

В Словакии, население которой составляет 5,4 миллиона человек, с начала пандемии было зарегистрировано 9 343 случая заражения, 44 из которых закончились смертельным исходом.

В пятницу, 25 сентября, количество новых заражений за один день составило 552, что является новым рекордом.