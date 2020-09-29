За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один человек умер

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-85 лет.

По данным SPKC, 14 заболевших заразились от известных источников инфекции, пять человек инфицировались за рубежом - в России, Нидерландах и Франции. Источники заражения еще 13 человек уточняются.

За прошедшие сутки сделано 3517 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 315 747 тестов. Заболевание подтверждено у 1729 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы семь пациентов с Covid-19. В больницах находятся 16 пациентов с коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.