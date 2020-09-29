Вт, 29.09.2020
Это (название Dzintars) им ни о чем не говорит. Они говорят: пришли мне какой-нибудь буклет, я спрошу у мамы, потому что я сам о таком никогда не слышал. Для меня это было немного неожиданно даже… Может оказаться, что на самом деле узнаваемость этого бренда в России довольно низкая и в основном только у аудитории старшего поколения. Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics
Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один человек умер
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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один инфицированный коронавирусом человек умер, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-85 лет.

По данным SPKC, 14 заболевших заразились от известных источников инфекции, пять человек инфицировались за рубежом - в России, Нидерландах и Франции. Источники заражения еще 13 человек уточняются.

За прошедшие сутки сделано 3517 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 315 747 тестов. Заболевание подтверждено у 1729 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы семь пациентов с Covid-19. В больницах находятся 16 пациентов с коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

 

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