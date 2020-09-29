Число умерших от Covid-19 в мире превысило миллион человек

Более одного миллиона человек по всему миру умерли от Covid-19, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости в режиме реального времени, сообщает "Медуза".
Самое большое число смертей от болезни зарегистрировано в США (205 тысяч человек), Бразилии (142 тысячи человек) и Индии (96 тысяч человек).
Общее число заболевших в мире превышает 33 миллиона человек.
Лидером по количеству заболевших остаются США - там выявлены более 7,1 миллиона случаев Covid-19. На втором месте Индия - 6,1 миллиона заболевших, на третьем Бразилия - 4,7 миллиона заболевших.
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