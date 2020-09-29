Четыре русских чемпиона! "Тампа" взяла Кубок Стэнли

Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" победил "Даллас Старз" в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:0.
Таким образом, "Тампа" выиграла серию у "Далласа" со счётом 4:2 и во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли. В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в 2004 году.
Отметим, что в матче участвовали семеро российских игроков, что является рекордным числом для встреч НХЛ. В составе победителей за Кубок боролись четверо россиян: вратарь Андрей Василевский, нападающий Александр Волков, форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.
Василевский стал третьим российским вратарём в истории, которому удалось выиграть Кубок Стэнли. Ранее трофей выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).
Кучеров, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 34 очка (7+27).
THE MOMENT WE BECAME CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/B6g0ctLsxc— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020
Nikita Kucherov (@86Kucherov) is a MOOD. #StanleyCup pic.twitter.com/RsrKubSrHC— NHL (@NHL) September 29, 2020
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