Четыре русских чемпиона! "Тампа" взяла Кубок Стэнли

Таким образом, "Тампа" выиграла серию у "Далласа" со счётом 4:2 и во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли. В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в 2004 году.

Отметим, что в матче участвовали семеро российских игроков, что является рекордным числом для встреч НХЛ. В составе победителей за Кубок боролись четверо россиян: вратарь Андрей Василевский, нападающий Александр Волков, форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.

Василевский стал третьим российским вратарём в истории, которому удалось выиграть Кубок Стэнли. Ранее трофей выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).

Кучеров, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 34 очка (7+27).

THE MOMENT WE BECAME CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/B6g0ctLsxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020