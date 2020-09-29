Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе
Находящийся с визитом в Литве президент Франции Эммануэль Макрон встретился во вторник, 29 сентября, в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Бывший кандидат на выборах президента Беларуси прибыла на встречу с находящимся в Литве главой Франции примерно в полдевятого утра.
Как сообщила во вторник пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, на встрече с руководителем Франции будет обсуждаться возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, в том числе Франции.
"Крайне важно, чтобы европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели - новых свободных и прозрачных выборах, которые состоялись бы еще в этом году", - заявила Тихановская.
Находящийся в Литве президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 сентября, заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.
"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко".
Французский президент также поддерживает введение санкций Евросоюзом для должностных лиц белорусского режима.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила от президента Франции обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса и освобождению политических заключенных.
"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", - сказала Тихановская.
Макрон пока не комментировал встречу с Тихановской.
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