Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе

Бывший кандидат на выборах президента Беларуси прибыла на встречу с находящимся в Литве главой Франции примерно в полдевятого утра.

Как сообщила во вторник пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, на встрече с руководителем Франции будет обсуждаться возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, в том числе Франции.

"Крайне важно, чтобы европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели - новых свободных и прозрачных выборах, которые состоялись бы еще в этом году", - заявила Тихановская.

Находящийся в Литве президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 сентября, заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко".

"Наша точка зрения вполне ясна с самого начала - мы не признаем Лукашенко президентом Беларуси", - добавил он. 4

Французский президент также поддерживает введение санкций Евросоюзом для должностных лиц белорусского режима.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила от президента Франции обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса и освобождению политических заключенных.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране", - сказала журналистам во вторник Тихановская. 4

"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", - сказала Тихановская.

Макрон пока не комментировал встречу с Тихановской.