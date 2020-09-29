Футбол с Владимиром Ивановым: Нервный тур "Вирслиги" - это взбешенные футболисты, арбитры в оцеплении и море карточек

Очередной тур чемпионата Латвии по футболу получился одним из самых скандальных в сезоне, если не самый. Всему виной те события, которые на последних секундах разворачивались в Слоке и Валмиере. В первом случае реализованный пенальти уже в добавленное арбитром время позволил "Риге" добиться волевой победы над "Спартаком" - 2:1, в другом вице-лидер РФШ упустил победу в игре с "Валмиерой", и тоже на последних секундах - 2:2. В обоих случаях со стороны пострадавших были большие претензии к арбитрам. Как итог - интрига в борьбе за первое место в "Вирслиге" растаяла на глазах.
В принципе, изначально матчи 20-го тура "Спартак" - "Рига" и "Валмиера" - РФШ считались центральными, но так получилось, что как раз они и дали главный повод судачить и возмущаться - что же там произошло на последних минутах. Игры получились скандальными, прежде всего, из-за спорных и неоднозначных решений арбитров, которые напрямую повлияли на результаты - Александра Ануфриева в Слоке и Андриса Трейманиса в Валмиере. Но с фантастической развязкой как в одном, так и в другом случае.
И "Спартаку", и "Риге" три очка нужны сейчас как воздух: первым для того, чтобы еще крепче застолбить за собой место в еврокубковой зоне, где сегодня очень тесно, а это минимум четвертое место по итогам сезона, вторым - чтобы как можно дальше оторваться от назойливого преследователя в лице РФШ, и потом особо не беспокоиться за третье "золото" подряд. Кстати, юрмалчане уже имели удачный опыт - как дома обыгрывать чемпиона (в первом круге - победа со счетом 2:1). Почему бы не повторить?
В принципе, до 76-й минуты все шло по плану команды Алексея Еременко пока спартаковцы, благодаря пенальти, реализованному в начале второго тайма капитаном "красно-белых" Неманьей Белаковичем, были впереди - 1:0 (с 12 забитыми мячами Белакович в списке бомбардиров выходит на чистое второе место). Но недавно простившаяся с Лигой Европы "Рига" нашла в тот день внутренние и внешние резервы для того, чтобы не только сравнять счет, но и добиться победы.
Правда, концовка матча получилась подозрительной. И я, на самом деле, могу понять эмоции главного тренера "Спартака", который открытым текстом говорит о том, что его команду убили.
Итак, сначала наставник рижан Михаил Конев делает "ход конем", выпуская на замену защитника по амплуа Элвиса Стуглиса, но как нападающего. И это решение оправдывает себя на все сто - именно голова Стуглиса делает счет равным примерно за 20 минут до конца второго тайма (к тому моменту хозяева поля уже остались в меньшинстве из-за удаления Кирилла Дрышлюка). Ну а главные события в этом матче, из-за чего и возник весь сыр-бор, развернулись на исходе пятой минуты компенсированного времени. Борясь за мяч в своей штрафной площади, хорват Леон Шипош изобразил что-то вроде приема карате, своей высокоподнятой ногой втыкнувшись в грудь Харди Пренги. Последний, будь не дурак, тут же рухнул на газон. И арбитр, не долго думая, моментально указал на 11-метровую отметку. Сам "пострадавший" и реализовал пенальти, принеся гостям победу со счетом 2:1.
Понятна досада "Спартака" - в такой ситуации горько и обидно расставаться не только с победой, но и ничьей. Не буду оценивать решение судьи, но было очевидно, что Пренга - большой артист, и свои "адские боли" он просто симулировал. Если по духу правил - никакого пенальти не было и в помине, если по букве - контакт был, значит было и нарушение. Так что формально тут не придерешься...
Примерно то же самое произошло в Валмиере, где идущая на третьем месте команда Тамаза Пертии сумела вытащить свой счастливый билет с помощью Андриса Трейманиса и Кришса Карклиньша, сравняв счет на послених минутах игры с РФШ - 2:2.
В этом матче также события развивались бурно и в какой-то момент даже агрессивно. Ведя в счете после первого тайма - 1:0, во втором "Валмиера" быстро оказалась в роли догоняющей после точных ударов Дарко Лемаича и Седрика Куадио.
А теперь давайте обратимся к еще одному ставшему роковым эпизоду, который случился на 86-й минуте. Примерно на линии штрафной в борьбе за мяч сошлись Виталий Ягодинский и Жюльен Селестин. Оба играли в мяч, оба упали, оба пострадали. Находившийся рядом Андрис Трейманис, хочется верить, все прекрасно видел. На самом же деле там был эпизод "50 на 50", в котором Ягодинский пытался на ходу дотянуться до мяча, чтобы вынести его подальше от ворот, а Селестин в положении спиной к воротам тоже пытался за него зацепиться. Как мне видется, тут можно было свистнуть как в одну, так и в другую сторону. Судья выбрал вариант с назначением штрафного удара в сторону ворот гостей, который, надо отдать должное, великолепно исполнил Кришс Карклиньш - 2:2 в самом конце встречи.
Кстати, хочу отметить следующее: согласен с тем, что удар Карклиньша был идеальным, но также надо признать, что и вратарь РФШ Данило Кучер явно опоздал с прыжком, слишком поздно среагировав. Это во-первых. Во-вторых, чуть ранее у Артура Зюзина был выгоднейший момент забить третий мяч, но он сплоховал. Так что рижане, по сути, должны злиться сами на себя, так как не сумели они грамотно довести дело до победы. В одном случае подвела реализация, а Зюзину надо было решать и дело с концом, в другом - не самая аккуратная игра опытного защитника в столь ответственный момент. Тем не менее, вполне понятна реакция игроков РФШ, на повышенных тонах безуспешно пытавшихся после финального свистка достучаться до судей и получить у них ответы на многочисленные вопросы. Это, правда, было нереально сделать, так как бригаду арбитров прямо на поле в кольцо взяли какие-то люди из охранной фирмы.
Со стороны все это больше напоминало обыкновенный колхоз особенно в тот момент, когда с одним из охранников стал толкаться Томаш Шимкович. И мне даже страшно представить, что будет в следующий раз в Валмиере, когда ситуация действительно станет выходить из под контроля. Может быть заранее туда пригласить ОМОН, ну так, на всякий случай?
Что мы имеем в остатке? В Слоке - семь желтых карточек и две красные, девять желтых карточек в Валмиере, вместо ничьи в Юрмале - победа на тоненького "Риги", в Валмиере ну очень боевая ничья вместо победы РФШ. После этого тура отрыв "Риги" от РФШ, давайте помечтаем, мог бы сократиться до двух очков, вместо этого имеем теперь все шесть - 54 против 48-ми. Неужели борьба за "золото" становится неактуальной? Не хочется в это верить, но за семь туров до финиша чемпионата все к этому идет. Как и к тому, что "Валмиера" навряд ли отдаст кому-то третью строчку в турнирной таблице (35 баллов). А вот дальше - полно вопросов: для идущих следом "Вентспилса" (30 очков), "Лиепаи" (29) и "Спартака" (28) финиш обещает быть крайне напряженным.
"Вентспилс" при очень невыразительной игре сумел-таки дома взять три очка в матче с аутсайдером турнира "Тукумсом" - 2:0. Да-да, это была одна из худших игр "желто-синих", но хозяевам поля элементарно повезло. Во многом из-за того, что с середины второго тайма гости играли вдесятером (и в этом матче был "листопад" - семь желтых карточек и одна красная).
"Лиепая" исправно набирает очки в восьми последних турах, одержав накануне пятую победу кряду. На этот раз дома над "Меттой" - 3:0. Все три мяча влетели в ворота гостей во втором тайме. Прежде всего надо отметить второй гол в исполнении Додо - самый красивый в туре: слету, в касание, на скорости, ножницами. Вновь у лиепайчан прозвучало "белорусское слово" - счет в матче открыл воспитанник минского "Динамо" Валерий Горбачик, вновь как ассистент здорово себя проявил Артур Карашаускас, а точку в матче элегантно поставил Мартиньш Кигурс. "Лиепая" тут же взлетает на пятое место, отставая от идущего на четвертом "Вентспилса" всего-то на одно очко.
Наконец, "Елгава" напомнила своим болельщикам о том, что побеждать не разучилась (предыдущая победа елгавчан датировалась 26 июля, после чего были и шесть поражений, и три ничьи). Благо, темнокожие защитники "Даугавпилса" на протяжении всех 90 минут делали все возможное и невозможное, чтобы их команда в тот день ни на что не претендовала, не рассчитывала даже на ничью. Уж слишком много грубейших ошибок допускали они у своих ворот. Итог - 2:0 (двинчане в трех матчах нынешнего сезона так и не смогли взломать оборону "Елгавы" - 0:1, 0:0 и 0:2), и "Елгава" уже седьмая с 18 очками, после 20-го тура оставив позади себя и "Даугавпилс", и "Метту" (по 16). Матчи 21-го тура назначены на 3 и 4 октября.
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