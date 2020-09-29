Футбол с Владимиром Ивановым: Нервный тур "Вирслиги" - это взбешенные футболисты, арбитры в оцеплении и море карточек

Примерно то же самое произошло в Валмиере, где идущая на третьем месте команда Тамаза Пертии сумела вытащить свой счастливый билет с помощью Андриса Трейманиса и Кришса Карклиньша, сравняв счет на послених минутах игры с РФШ - 2:2.

В этом матче также события развивались бурно и в какой-то момент даже агрессивно. Ведя в счете после первого тайма - 1:0, во втором "Валмиера" быстро оказалась в роли догоняющей после точных ударов Дарко Лемаича и Седрика Куадио.

А теперь давайте обратимся к еще одному ставшему роковым эпизоду, который случился на 86-й минуте. Примерно на линии штрафной в борьбе за мяч сошлись Виталий Ягодинский и Жюльен Селестин. Оба играли в мяч, оба упали, оба пострадали. Находившийся рядом Андрис Трейманис, хочется верить, все прекрасно видел. На самом же деле там был эпизод "50 на 50", в котором Ягодинский пытался на ходу дотянуться до мяча, чтобы вынести его подальше от ворот, а Селестин в положении спиной к воротам тоже пытался за него зацепиться. Как мне видется, тут можно было свистнуть как в одну, так и в другую сторону. Судья выбрал вариант с назначением штрафного удара в сторону ворот гостей, который, надо отдать должное, великолепно исполнил Кришс Карклиньш - 2:2 в самом конце встречи.

Кстати, хочу отметить следующее: согласен с тем, что удар Карклиньша был идеальным, но также надо признать, что и вратарь РФШ Данило Кучер явно опоздал с прыжком, слишком поздно среагировав. Это во-первых. Во-вторых, чуть ранее у Артура Зюзина был выгоднейший момент забить третий мяч, но он сплоховал. Так что рижане, по сути, должны злиться сами на себя, так как не сумели они грамотно довести дело до победы. В одном случае подвела реализация, а Зюзину надо было решать и дело с концом, в другом - не самая аккуратная игра опытного защитника в столь ответственный момент. Тем не менее, вполне понятна реакция игроков РФШ, на повышенных тонах безуспешно пытавшихся после финального свистка достучаться до судей и получить у них ответы на многочисленные вопросы. Это, правда, было нереально сделать, так как бригаду арбитров прямо на поле в кольцо взяли какие-то люди из охранной фирмы.

Со стороны все это больше напоминало обыкновенный колхоз особенно в тот момент, когда с одним из охранников стал толкаться Томаш Шимкович. И мне даже страшно представить, что будет в следующий раз в Валмиере, когда ситуация действительно станет выходить из под контроля. Может быть заранее туда пригласить ОМОН, ну так, на всякий случай? 8