Этой осенью Covid-19 затронул уже 17 образовательных учреждений

Случаи Covid-19 в сентябре были выявлены в 17 учреждениях образования, сообщила в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр образования и науки Илга Шуплинска.
Covid-19 затронул два вуза и два учреждения профессионального образования.
Из 17 учреждений образования 11 уже вернулись к привычному ритму работы, сообщила министр.
Ранее Шуплинска заявила, что ситуация с Covid-19 в учебных заведениях ухудшается, поэтому она рекомендует школам переходить на модель В - частично удаленную учебу.
По мнению министра, удаленную учебу можно чередовать с очной по дням и неделям, и особенно это рекомендуется большим школам, причем не только в столице.
Министр призывает также подумать о том, должны ли сейчас проходить и в какой форме внеклассные мероприятия и соревнования.
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