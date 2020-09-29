Вт, 29.09.2020
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Этой осенью Covid-19 затронул уже 17 учреждений образования

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Случаи Covid-19 в сентябре были выявлены в 17 учреждениях образования, сообщила в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр образования и науки Илга Шуплинска.

Covid-19 затронул два вуза и два учреждения профессионального образования.

Из 17 учреждений образования 11 уже вернулись к привычному ритму работы, сообщила министр.

Ранее Шуплинска заявила, что ситуация с Covid-19 в учебных заведениях ухудшается, поэтому она рекомендует школам переходить на модель В - частично удаленную учебу.

По мнению министра, удаленную учебу можно чередовать с очной по дням и неделям, и особенно это рекомендуется большим школам, причем не только в столице.

Министр призывает также подумать о том, должны ли сейчас проходить и в какой форме внеклассные мероприятия и соревнования.

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