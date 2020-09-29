Вт, 29.09.2020
Начавшиеся в воскресенье бои в Нагорном Карабахе — самая масштабная эскалация за последние годы. В ход идут танки, тяжелая артиллерия, вертолеты и беспилотники. Гибнут десятки военных и мирные жители с обеих сторон. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Азербайджан ударил по воинской части на территории Армении

Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix/ EPA

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по воинской части в районе города Варденис на востоке Армении. Об этом на Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сообщает "Медуза".

По словам пресс-секретаря, этому действию предшествовала дезинформация азербайджанских военных об артобстреле с территории Армении.

"Противник пытался подготовить почву для обоснования своих действий", - написала Степанян.

Ранее Армения заявляла, что на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан планирует расширить географию боевых действий.

Напомним, утром в воскресенье, 27 сентября, на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны обвинили друг друга в начале военных действий.

Обе стороны сообщили о тяжелых потерях, а также о жертвах среди гражданских лиц.

Как Армения, так и Нагорный Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение объявил и Азербайджан.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 сентября, экстренные переговоры за закрытыми дверьми, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, где с воскресенья идут ожесточенные бои, об этом в понедельник, 29 сентября, заявили дипломаты.

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.

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