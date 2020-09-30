Нагорно-карабахский конфликт разгорелся вновь. Чтобы лучше понять, что именно происходит, TVNET связался с местными экспертами. Интервью дал также научный сотрудник Латвийского института внешней политики Артурс Быков.

Что произошло?

В воскресенье, 27 сентября, с новой силой произошли вспышки насильственных действий в районе Нагорного-карабаха, где конфликт не утихает уже с 1990-х годов. Возле контролируемой Арменией территории разразились ожесточенные бои, в которых пострадали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. Конфликтующие объявили в странах военное положение и мобилизацию, но ни одна из сторон не желает брать на себя ответственность за начало конфликта. Вместо этого - в агрессии обвиняется противник. Напомним, что это вторые крупномасштабные столкновения за относительно небольшой промежуток времени. Еще в июле портал TVNET опубликовал несколько статей о ситуации на тот момент и о причинах конфликта. Чтобы лучше понять текущие события, мы связались с Русифом Гусейновым, директором азербайджанского аналитического центра Топчибашева, и Арманом Сулейманяном, журналистом из Армении. Свое мнение высказал и научный сотрудник Латвийского института внешней политики Артурс Быков.

Мнение Армении

Сулейманян отмечает, что, по его мнению, наступление было организовано азербайджанскими силами, которые занимали некоторые позиции в Нагорном Карабахе. Однако сегодня утром часть потерянных территорий была захвачена. По его словам, утверждение о том, что нападение было инициировано армянскими силами, не выдерживает критики, поскольку они контролируют высокогорье, которое относительно легко защитить с военной точки зрения. Нет смысла покидать эти хорошо защищенные позиции и рисковать жизнью солдат в районе, где у них гораздо менее благоприятные военные условия. Он также отмечает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом месяце подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт не может быть урегулирован мирным путем и что утраченные территории необходимо вернуть силой. Эта риторика сопровождалась азербайджанскими военными учениями на границе Нагорного Карабаха, в которых также принял участие союзник Баку - Турция. Были даже сообщения о турецких спецподразделениях, беспилотниках и наемниках из Сирии, но последнее утверждение до сих пор не доказано.

Наконец, вину Азербайджана доказывает и то, что он не привлек внимание международного сообщества к предполагаемой агрессии со стороны Армении.

Вместо этого государство заблокировало интернет. "Если он действительно считает, что агрессором является Армения, то нужно было делать наоборот - активно распространять информацию о ее преступлениях и просить поддержки как у международных организаций, так и у окружающих стран", - говорит Сулейманян.

Журналист также отмечает, что нынешние события вызвали волну патриотизма в армянском обществе и что около 10 тысяч добровольцев отправились на границу, чтобы помочь вооруженным силам страны. По его словам, армянский народ привык жить в условиях постоянной военной угрозы, и каждый житель знает, что в случае войны придется сражаться. Отвечая на вопрос об объявленной мобилизации, Сулейманян признает, что теперь можно попросить каждого мужчину обратиться в Минобороны с просьбой отправить его на фронт. Однако военное руководство заявляет, что солдаты больше не нужны, и армия контролирует ситуацию.

Говоря о международной реакции, Сулейманян считает, что, похоже, окружающие страны заняли пока выжидательную позицию и смотрят на дальнейшее развитие событий. По его словам, такое резкое наступление на Азербайджан является довольно оскорбительным, поскольку ни одна другая страна не начала боевых действий во время пандемии Covid-19.

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Мнение Азербайджана

Гусейнов придерживается противоположной точки зрения. По его словам, в начале нынешних столкновений виновата Армения, которая своей атакой спровоцировала контратаку азербайджанской армии. В результате этого удалось свободить несколько территорий Нагорного Карабаха от оккупации Армении. Гусейнов подчеркивает, что с прошлого года правительство Армении приняло новую военную доктрину, которая предусматривает ведение войны на новых территориях. Он также предъявил дополнительные претензии к территориям, принадлежащим Азербайджану, а с 2018 года Ереван постоянно распространяет агрессивную националистическую риторику, которую азербайджанцы рассматривают как провокацию.

Гусейнов признает, что Азербайджан проводил совместные военные учения с Турцией, но они проходили параллельно с совместными учениями между Арменией и Россией.

Более того, супруга президента Армении провела военные учения для армянских женщин в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе. "Обе страны готовились к войне", - сказал Гусейнов. Отвечая на вопрос о блокировке интернета, Гусейнов отмечает, что он не заблокирован полностью - его скорость снижена, а доступ к социальным сетям ограничен. Это сдерживает возможности Армении по распространению дезинформации в Азербайджане.

К войне готовился и народ Азербайджана, потому что, как и в Армении, здесь много добровольцев вступили в армию. Однако правительству не нужно больше военный, потому что пока что армия неплохо справляется. По его мнению, набор сотен тысяч людей на военную службу будет серьезной проблемой, поскольку для этого потребуется подготовка и приобретение достаточного количества оружия и оборудования.

Говоря о международном вмешательстве, Гусейнов опасается, что конфликт не утихнет и в конечном итоге станет посредником между крупными вовлеченными державами (Россией, Турцией и в некоторой степени Ираном). Кроме того, текущая вспышка может длиться дольше, чем в другое время.

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Мнение эксперта

Артурс Быков, исследователь Латвийского института внешней политики, отмечает, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-либо выводы. Он призывает читателей не торопиться, поскольку пока нет существенных доказательств той или иной версии, опубликованых в медиа-пространстве. Быков согласен с тем, что и Азербайджан, и Армения будут пытаться оправдать себя и обвинить другую сторону во всех бедствиях.

Нынешний патриотизм армян и азербайджанцев (в том числе желание вступить в вооруженные силы страны) можно объяснить тем, что нагорно-карабахский конфликт постоянно находится в центре внимания как в Баку, так и в Ереване. Этот вопрос переплетается с национальной идентичностью, которая во время кризиса вызывает у людей желание защитить свою страну и, следовательно, мобилизоваться.

Быков согласен с тем, что обе стороны постоянно готовятся к войне и поэтому проводятся военные учения.

Однако это не означает автоматически, что одна из сторон планировала атаковать другую. Скорее, учения были разработаны с мыслью, что в какой-то момент возможен конфликт и что необходимо быть готовым.

Наконец, Быков более скептически относится к возможности крупномасштабной войны и международного вмешательства. По его словам, этот конфликт не разовьется до войны, в которой погибнут тысячи людей. Более правдоподобен сценарий 2016 года, когда в течение четырех дней шли очень тяжелые бои. Соседние страны, Турция, Иран и Россия, которые не заинтересованы в эскалации конфликта, могли бы стать своего рода успокаивающим фактором. Тем более, что у этих великих держав пока есть куда более насущные проблемы - как внутренние, так и внешние, - считает исследователь.

Галерея: Военные действия в Нагорном Карабахе.: