Вт, 29.09.2020
Призываю все школы обдумать, как должны и должны ли вообще в это время проходить внешкольные мероприятия, соревнования или мероприятия, не являющиеся составляющей учебного процесса Илга Шуплинска, министр образования
Илга Шуплинска, министр образования

В Даугавпилсе пока не планируют менять модель обучения

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Хотя в нескольких школах Даугавпилса часть учеников учатся удаленно, менять модель обучения в городе пока не планируется, заявила агентству LETA специалист по общественным связям городского управления образования Илона Бохане.

В Даугавпилсе выбрана модель А, то есть очная учеба. При этом на карантине находятся отдельные ученики и классы, в том числе 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы, которые учатся в нескольких общеобразовательных школах.

Вчера министр образования Илга Шуплинска в связи с ростом заболеваемости Covid-19 рекомендовала школам переходить на модель В, то есть очно-удаленную учебу.

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