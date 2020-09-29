В Даугавпилсе пока не планируют менять модель обучения

Хотя в нескольких школах Даугавпилса часть учеников учатся удаленно, менять модель обучения в городе пока не планируется, заявила агентству LETA специалист по общественным связям городского управления образования Илона Бохане.
В Даугавпилсе выбрана модель А, то есть очная учеба. При этом на карантине находятся отдельные ученики и классы, в том числе 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы, которые учатся в нескольких общеобразовательных школах.
Вчера министр образования Илга Шуплинска в связи с ростом заболеваемости Covid-19 рекомендовала школам переходить на модель В, то есть очно-удаленную учебу.
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