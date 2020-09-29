ВИДЕО ⟩ Дружеский матч украинских команд закончился массовой дракой

Товарищеский матч двух украинских баскетбольных команд не был закончен из-за массовой драки, которая возникла в четвёртой четверти.
Инцидент случился в матче клубов украинской Суперлиги "Одесса" и "Тернополь". За пять минут до конца игрового времени в рукопашной сошлись центровой "Тернополя" Максим Сандул и защитник "Одессы" Юрий Кондраков.
После этого в потасовку включились и остальные игроки двух команд. В результате судья принял решение досрочно закончить игру при счёте 66:64 в пользу "Тернополя".