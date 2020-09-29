Самые распространенные заболевания легких: группы и факторы риска, симптомы

Об этом свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka, проведенного в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS.

Интересно, что с острым кашлем в последние три года чаще сталкивались молодые люди в возрасте 18-24 лет (26%), за которыми следовали жители в возрасте 25-34 лет (22%) и 35-44 лет, а реже всего с острым кашлем в последние три года сталкивались пожилые люди (13%).

Каковы самые распространенные заболевания легких?

Астма - часто встречающееся хроническое заболевание легких, которое может начаться уже в детстве.

Астму могут провоцировать аллергены (цветочная пыльца, пыль, шерсть животных и др.), загрязненный воздух, а также вирусные заболевания. К симптомам астмы относятся сухой кашель, одышка и хрипы в груди.

ХОЗЛ, или хроническое обструктивное заболевание легких - из-за него дыхательные пути сужаются и нарушается снабжение организма кислородом. Наиболее характерные симптомы - одышка и кашель с мокротой по утрам. Болезнь начинается бессимптомно, но со временем увеличивается одышка, значительно ухудшая качество жизни. Чаще всего ХОЗЛ болеют курильщики.

Воспаление легких, или пневмония, может быть вирусного происхождения (грипп, Covid-19 или быть вызванным бактериальной инфекцией (часто это пневмококк).

Рак легкого - наибольшему риску этого заболевания подвержены курильщики.

Кистозный фиброз - редкое, врожденное заболевание, для которого характерно образование густой слизи, длительный кашель, задержка роста, а также частые бактериальные инфекции, приводящие к тяжелой дыхательной недостаточности.

Поясняет семейный врач Зане Зитмане.

Группы риска, симптомы и факторы риска

Врач отмечает, что к наиболее частым факторам риска заболеваний легких относятся курение, включая пассивное, наследственность, а также условия труда, связанные с загрязнением, выхлопными газами, пылью, дымом и химическими веществами. Поэтому болезням легких особенно подвержены курильщики, в том числе пассивные, а также люди, работающие в местах с загрязненным воздухом, например, строители. Зитмане поясняет, что о наличии заболеваний легких могут свидетельствовать приступы удушья, продолжительный кашель, нехватка воздуха, хрипы, чрезмерная усталость, синеватая кожа или губы, при этом пальцы могут стать похожими на барабанные палочки, а ногти – на часовое стекло.

Профилактика и рекомендации

Данные мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что для улучшения здоровья 66% жителей не курят, 60% регулярно бывают на свежем воздухе, 45% стараются не находиться вблизи курильщиков, 32% регулярно занимаются физкультурой, 16% избегают холодного воздуха, а 10% не принимают для этого никаких специальных мер. Доктор Зитмане подчеркивает, что для улучшения здоровья легких рекомендуется бросить курить и ежедневно не менее 60 минут заниматься физкультурой (желательно на свежем воздухе). Она также напоминает, что по мере возможности нужно избегать мест с высокой концентрацией выхлопных газов, дыма, пыли и химических веществ, также рекомендуется регулярно проветривать помещения, не жечь ароматические свечи и не пользоваться синтетическими освежителями воздуха.

Мониторинг здоровья проводится в сотрудничестве с центром исследования рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в августе 2020 года путем опроса 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.