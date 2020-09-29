Covid-19: за сутки в Литве - 88 новых случаев, в Эстонии - 49

Литва

Коронавирусом продолжает болеть 2118 человек, 2349 выздоровели.

Covid-19 уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 22 976 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 269 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 6378 проб на коронавирус, а в целом проведено 767 994 теста.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 44,77 случая на 100 000 жителей, сообщил во вторник утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро 29 сентября в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется одному пациенту. За сутки число госпитализированных увеличилось на трех человек.

Смертельных случаев за сутки не зарегистрировано. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.