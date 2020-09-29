Банк Латвии снизил прогноз падения ВВП на этот год до 4,7%

В то же время Банк Латвии прогнозирует, что в 2021 году ВВП Латвии вырастет на 5,1%, тогда как ранее прогнозировался рост на 6,7%. Прогноз роста экономики Латвии на 2022 год не изменен - ожидается, что рост ВВП составит 5%.

Прогноз среднегодовой инфляции на этот год повышен с 0% до 0,2%, на следующий год - с 0,2% до 1,4%, а на 2022 год - с 1,3% до 1,8%.

Банк Латвии также прогнозирует, что уровень безработицы в Латвии в 2020 году составит 8,1% экономически активного населения, тогда как ранее средний уровень безработицы в этом году прогнозировался в размере 9,6%.

В следующем году Банк Латвии прогнозирует снижение уровня безработицы до 7,8%, что значительно меньше ранее прогнозированных 10,3%, а в 2022 году - до 7,2%, тогда как ранее прогнозировалось 9,6%.