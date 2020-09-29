Остапенко с уверенной победы стартовала на "Ролан Гаррос"

В первом раунде Остапенко уверенно обыграла американку Мэдисон Бренгл - 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время 23-летняя Остапенко, которая занимает 43-е место в мировом рейтинге WTA, реализовала восемь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и восемь раз ошибалась при подаче. 30-летняя Бренгл (78 WTA) дважды взяла подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу Остапенко.

За преодоление первого раунда Остапенко заработала 70 рейтинговых очков WTA. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) - Майар Шериф (Египет).

Отметим, что вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в этом году решила не принимать участия в "Ролан Гаррос", а Эрнест Гулбис не смог преодолеть этап квалификации.

В этом году "Ролан Гаррос" должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но в марте было решено перенести турнир на осень. Это последний турнир "Большого шлема" в 2020 году.