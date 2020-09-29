Вт, 29.09.2020
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Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской

В Болдерае полиция задержала неуверенного водителя без прав

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

В ночь на 28 сентября сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в Болдерае, заметили автомобиль Peugeot, водитель которого ехал достаточно неуверенно.

Чтобы выяснить причины такого вождения, правоохранители решили остановить водителя.

Он немедленно выполнил приказ и сразу же признал, что некоторое время назад его лишили водительских прав, пишет Рижская муниципальная полиция в своем аккаунте в Facebook.

Несмотря на это, в день происшествия он решил покатать подругу.

При проверке данных мужчины и транспортного средства информация, предоставленная водителем, подтвердилась - ему не разрешили участвовать в дорожном движении в связи с употреблением наркотиков, а у транспортного средства не было страховки OCTA.

Поэтому была вызвана Дорожная полиция, которая взяла на себя работу на месте.

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