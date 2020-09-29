В Болдерае полиция задержала неуверенного водителя без прав

В ночь на 28 сентября сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в Болдерае, заметили автомобиль Peugeot, водитель которого ехал достаточно неуверенно.
Чтобы выяснить причины такого вождения, правоохранители решили остановить водителя.
Он немедленно выполнил приказ и сразу же признал, что некоторое время назад его лишили водительских прав, пишет Рижская муниципальная полиция в своем аккаунте в Facebook.
Несмотря на это, в день происшествия он решил покатать подругу.
При проверке данных мужчины и транспортного средства информация, предоставленная водителем, подтвердилась - ему не разрешили участвовать в дорожном движении в связи с употреблением наркотиков, а у транспортного средства не было страховки OCTA.
Поэтому была вызвана Дорожная полиция, которая взяла на себя работу на месте.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!