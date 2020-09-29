Вт, 29.09.2020
Призываю все школы обдумать, как должны и должны ли вообще в это время проходить внешкольные мероприятия, соревнования или мероприятия, не являющиеся составляющей учебного процесса Илга Шуплинска, министр образования
Илга Шуплинска, министр образования
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Турция готова оказать военную поддержку Азербайджану

ФОТО: pixabay.com

Турция готова оказать Азербайджану военную поддержку в конфликте в Нагорном Карабахе. Как сообщает "Медуза", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. 

"Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации", - отметил министр.

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Напомним, утром в воскресенье, 27 сентября, на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны обвинили друг друга в начале военных действий.

Обе стороны сообщили о тяжелых потерях, а также о жертвах среди гражданских лиц.

Как Армения, так и Нагорный Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение объявил и Азербайджан.

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.

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