Штейнбука: иллюзия о Латвии как о "маленькой Швейцарии" совершенно развеялась

Она согласна, что банковский сектор в Латвии следует привести в порядок, но не нужно этим увлекаться. "Очень важно, чтобы Латвия не превратилась в полицейское государство, хотя уже сейчас все клиенты банков считаются подозреваемыми", - сказала Штейнбука.

Экономический спад перед пандемией вызывал опасения, хотя еще большее беспокойство внушают деньги, которые вливаются сейчас в экономику Латвии, потому что они - как манна небесная, к которой легко привыкнуть. В 2019 году никто не мог себе представить, что в экономику Латвии вольются такие деньги.

По мнению Штейнбуки, нужно обеспечить эффективное функционирование банков, потому что без этого экономика Латвии обречена.