Перевощиков: в данный момент нет нужды вводить общегосударственные ограничения

На заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что в последние дни показатель заболеваемости в Латвии высокий, поэтому он хотел бы слышать мнение эпидемиологов о том, следует ли снова вводить ограничения в стране. Кариньш добавил, что сам он против ограничений, и пожелал узнать, есть ли какие-то альтернативы сохранить общественное здоровье с минимальным ущербом для экономики государства.

Перевощиков рассказал о заболеваемости Covid-19 в Европе и указал на сравнительно низкие показатели в Латвии, где заболеваемость в девять раз меньше, чем в среднем в ЕС. Он признал, что рост заболеваемости беспокоит, но успокоил тем, что вспышка инфекции была по существу на двух предприятиях - Forevers и Kuldigas tekstils. Также эпидемиолог отметил рост заболеваемости в учебных заведениях.

По его словам, хотя источники заражения выявлены, в ближайшие две недели нужно наблюдать за распространением вируса в обществе. Сейчас следует думать не об ограничениях в масштабе страны, а о локальных. Например, если Covid-19 выявлен в какой-то школе, не нужно переводить на удаленную учебу все школы Латвии.

На вопрос о ношении масок Перевощиков ответил, что маски эффективны там, где нельзя соблюдать двухметровую дистанцию и только в том случае, если маски носят все. 5

Он допускает, что, если заболеваемость вырастет, например, в Кулдиге, в этом городе нужно будет ввести ношение масок в транспорте и в закрытых помещениях.

"Я надеюсь, что сейчас мы переживаем пик, который уменьшится, если же будет иначе, правительству придется выбрать один из путей - ограничить экономику или же добиться, чтобы люди берегли себя, в том числе работали удаленно, соблюдали дистанцию или носили маску, если дистанция невозможна. Я не хочу ограничивать экономику, но, если мы хотим держать экономику открытой, нужно серьезнее думать о других мерах безопасности", - сказал Кариньш.