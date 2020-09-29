Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападениях далеко от Карабаха

С момента начала острых военных столкновений в воскресенье в армянском регионе Нагорный Карабах сообщалось о десятках погибших и сотнях раненых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в обстрелах армянской стороной с воскресенья погибли десять азербайджанских военных жителей. О погибших солдатах Баку официальной информации не предоставил.

Министерство обороны Армении сообщило, что в Варденисе, который находится далеко от Нагорного Карабаха, загорелся гражданский автобус, когда в него попал снаряд, выпущенный азербайджанским дроном.

В министерстве отметили, что информации, пострадали ли в результате инцидента люди, нет.

Если конфликт перерастет в тотальную войну, в нее могут быть вовлечены Россия и Турция.

У Москвы - оборонный альянс с Арменией, что тесно связано с самопровозглашенной Республикой Нагорный Карабах, а Анкара поддерживает этнически более близкий Азербайджан.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонных разговорах с лидерами Армении и Азербайджана призвала незамедлительно объявить о прекращении огня и добиться деэскалации конфликта.

Как Армения, так и Нагорных Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение и частичную мобилизацию объявил и Азербайджан.

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.