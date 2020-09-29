В Айзкраукле восемь школьников, возможно, попались на употреблении наркотиков

Полицейские в сотрудничестве с кинологом со служебной собакой в понедельник провели мероприятие профилактического характера с целью проверить, не находятся ли школьники под влиянием наркотических или психотропных веществ.

Собака указала на восемь лиц, которые были доставлены в медучреждение для проведения экспертизы. Стражи порядка приняли решения начать восемь процессов административного нарушения. Сейчас ожидаются результаты химическо-токсикологического исследования.

Напомним, за незаконное приобретение или хранение наркотических или психотропных веществ в небольшом объеме или за употребление таких веществ грозит предупреждение или денежный штраф от десяти до 56 штрафных единиц, в частности, от 50 до 280 евро.

Кроме того, полицейские констатировали, что один подросток хранил у себя электронное устройство для курения Smok G320. И в этом случае был начат процесс административного нарушения.

Полицейские активно работают в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических и психотропных веществ, и проверки продолжатся. Цель проверок - понять, употребляют ли подростки опьяняющие вещества, а также предупредить об ответственности и предотвратить употребление в дальнейшем.