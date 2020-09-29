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С наступлением более влажной, прохладной и ветренной погоды мы торопимся одеться потеплее и обычно проводим больше времени в помещениях. Но не забываем ли мы подумать о том, как смена сезона влияет на кожу нашего лица?

Советует консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко:

Главное отличие, которое нужно учитывать с наступлением более холодной и сырой погоды – наша кожа становится более сухой. Поэтому первый шаг в уходе за кожей – это выбор обильных кремов, которые увлажнят кожу и обеспечат ее необходимыми питательными веществами. В это время реже пользуйтесь эксфолиантами для отлущивания кожи и выбирайте нежные очищающие средства, которые не раздражают и не сушат кожу.

Наиболее частые ошибки при уходе за кожей в это время – это неправильная очистка кожи, чрезмерная эксфолиация, а также использование неподходящих кремов для лица. Поэтому средства для ухода за кожей нужно выбирать тщательно, с учетом погодных условий и особенностей вашего образа жизни.

Негативное влияние центрального отопления

С похолоданием добавляется такой раздражающий кожу фактор, как центральное отопление, а у автоводителей – теплый воздух из кондиционера или климат-контроля. Хотя в холодную погоду мы стремимся в тепло, нужно помнить о том, что оба эти фактора сильно сушат нашу кожу. Поэтому в холодную погоду мы намного чаще чувствуем на коже раздражение и тянущее ощущение и она требует обильного питания и увлажнения. Вот почему нельзя забывать о потреблении достаточного количества воды, которая поможет обеспечить кожу столь необходимой ей влагой. Также в это время коже помогут питательные маски и бальзамы для губ.

Уход за кожей рук: в эту пору кожа рук нуждается в усиленном уходе и защите. В аптеках продаются средства по уходу за кожей, которые действуют, как перчатка, покрывают кожу рук, интенсивно увлажняя ее и предохраняя от высыхания. Эффект сохраняется до 10 помывок рук, поэтому это эффективное средство для длительной защиты.

Уход за кожей лица: в это время кожа лица больше всего соприкасается с прохладным и влажным воздухом и больше всего испытывает последствия его воздействия. Чтобы защитить кожу лица от неблагоприятного воздействия, выбирайте кремы, содержащие масло авокадо, масло ши и другие ценные масла. Они образуют на коже невидимую защитную пленку, которая поможет сохранить в коже влагу.

Уход за кожей тела: кожа тела всегда немного суше кожи лица, а в осенне-зимний период становится еще более сухой, так как покрыта несколькими слоями одежды. Поэтому в этот период рекомендуется выбирать такие средства для мытья тела, как масла для душа или кремы для очистки тела. Они не будут сушить кожу и нежно очистят ее. После душа или ванны всегда пользуйтесь увлажняющим молочком или лосьоном. Обладатели более сухой кожи могут выбрать средства с более густой и богатой консистенцией.

Основное правило во все времена года – выбор подходящей косметики!

Зачастую, увидев богатый выбор косметических средств, мы теряемся… Первый и самый важный шаг, который поможет выбрать средства, подходящие именно вам, это определение типа и состояния вашей кожи. Точнее всего определить его поможет специалист с помощью специального оборудования. Такую проверку можно быстро и просто пройти в аптеках BENU, предварительно записавшись на проверку в удобное для вас место и время на домашней странице аптеки.

В ходе проверки консультант по красоте определит уровень влажности кожи, жирность U-зоны, T-зоны и эластичность кожи. Эти показатели помогут точно определить тип и состояние вашей кожи, а также подобрать средства по уходу, которые подходят именно вашей коже.

Консультант по красоте подчеркивает – зачастую у нас формируется неправильное представление о типе и состоянии нашей кожи, в результате чего применяется неподходящая косметика, усугубляются или создаются проблемы с кожей.

Заботьтесь о своей коже и волосах правильно!

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