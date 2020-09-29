Вт, 29.09.2020
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Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской
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В Риге в шествии против войны в Нагорном Карабахе приняли участие около 100 человек

ФОТО: TVNET

Во вторник в центре Риги состоялось шествие в призывом незамедлительно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Как сообщает агентство LETA, в акции приняли участие около 100 человек.

Участники собрались на мероприятие на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица 8, напротив Бастионной горки. Затем они шествием направились к посольству Азербайджана, где скандировали, что народ Армении не хочет войны.

Позднее участники шествия дошли до посольства Турции, где призвали Турцию не помогать Азербайджану в военных действиях.

Люди держали в руках плакаты с призывами прекратить войны в Нагорном Карабахе.

Организаторы мероприятия многократно призывали собравшихся протестующих соблюдать спокойствие и социальное дистанцирование. 

Галерея: Шествие против военных действий в Нагорном Карабахе

Напомним, утром в воскресенье на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

Как Армения, так и Нагорных Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение и частичную мобилизацию объявил и Азербайджан.

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.

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