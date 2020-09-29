В двух образовательных учреждениях произошло локальное распространение Covid-19

По его словам, к полудню вторника было известно о 19 затронутых Covid-19 образовательных учреждениях Латвии. Из них 11 - это школы, пять - детские сады, а еще два - вузы.

Сейчас SPKC почти ежедневно работает с образовательными учреждениями, где были констатированы случаи Covid-19, так как болеют и дети, и воспитатели, и преподаватели.

"Большая часть случаев заболевания - привозные. Дети, учителя заражаются в своих семьях, может быть, в другом месте. Так или иначе, класс или группа, которую посещал зараженный человек, подвержены домашнему карантину, и очень важно выявить контактных лиц, предупредить, продолжить целенаправленные мероприятия по ограничению в связи с затронутой группой или классом", - рассказал представитель SPKC.

Минимум в двух образовательных учреждениях заболевание распространилось локально и затронуты были более чем один или два класса или группы. И в отношении этих учреждений приняты более строгие мероприятия по ограничению. 5

Больше всего новых случаев - в Риге и Кулдигском крае

Из 32 зарегистрированных в понедельник новых случаев Covid-19 большая часть выявлена в Риге - 13 случаев, а также в Кулдигском крае - семь случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В Риге сейчас Covid-19 болеют 172 человека, в Кулдигском крае - 40.

Четыре новых случая выявлены в Олайнском крае, где теперь Covid-19 болеют 23 человека. По одному зараженному было в Валмиере, Кекавском, Гаркалнском, Энгурском и Ропажском краях, а также в самоуправлениях, где количество зараженных ранее не превышало пяти и точно не названо.

11 заболевших относятся к возрастной группе 30-39 лет, шесть - к возрастной группе 60-69 лет, четверо - к возрастной группе до девяти лет, по трое - к возрастным группам 40-49 и 50-59 лет, двое заболевших старше 70 лет, один находится в возрасте от 10 до 19 лет.