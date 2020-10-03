Бриедис - что дальше? Пять возможных сценариев продолжения карьеры

Переход в тяжёлый вес - участие в суперсерии в 2021 году

Победитель первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первой весовой категории (до 90,7 кг) Александр Усик решил продолжить карьеру в тяжёлом весе. Возможно, такой же переход совершит и Бриедис.

"Мы говорили с Калле Зауэрландом [главным организатором суперсерии], что отоспимся, отдохнём и тогда сядем за стол. Возможно, что есть план перейти в категорию тяжёлого веса", - поделился Бриедис.

Зауэрланд ранее признавался, что в 2021 году намеревается устроить турнир суперсерии в категории тяжёлого веса. Именно потому есть вероятность того, что Бриедис примет участие в этом турнире, но уже в другой весовой категории.

Предполагается, что в 2021 году состоится два поединка между британцами-тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Зауэрланд отметил, что бой Джошуа и Фьюри позволит параллельно собрать и других отличных боксёров тяжёлого веса в одном турнире. Организатор суперсерии, правда, признал, что это будет очень не легко.

Бриедис проводит реванш с Усиком

Единственное поражение в карьере Бриедис потерпел от Александра Усика. Латвийский боксёр однозначно хотел бы ещё раз столкнуться на ринге с украинцем, который пока так и не познал горечи поражения.

31 октября Усик сразится с Дереком Чисорой из Великобритании. Для украинца это будет второй бой в категории тяжёлого веса. Всего за время своей профессиональной карьеры Усик провёл 17 поединков, одержав победу в каждом из них. На счету Чисоры - 32 победы и 9 поражений.

Майрис Бриедис и Александр Усик после боя ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, а потому его приоритет сейчас сразиться с обладателем пояса Энтони Джошуа. Это значит, что в обозримом будущем у Усика, скорее всего, не будет достаточно мотивации, чтобы драться с Бриедисом.

Не исключено, что Бриедис получит реванш с Усиком в уже упомянутом турнире суперсерии. Однако организаторам придётся как следует постараться и придумать для боксёров что-то интересное, так как все пояса у тяжеловесов заняты - они у Джошуа и Фьюри.

Реванш с Гловацки

Представьте, Бриедис ещё раз дерётся с Кшиштофом Гловацки, но на этот раз поединок проходит летом в Польше, на футбольном стадионе в присутствии десятков тысяч зрителей. Без сомнений, этот бой вызвал бы огромный ажиотаж.

12 декабря Гловацки встретится с британским боксёром Лоуренсом Околи, который в 14 поединках не проиграл ни разу. На счету польского боксёра 31 победа и два поражения - от Бриедиса и Усика.

Гловацки и Околи будут сражаться за чемпионский пояс WBO. Во многом этот бой может определить, будет ли заинтересован Бриедис в ещё одном сражении с польским боксёром или нет.

Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки ФОТО: Ieva Makare/LETA