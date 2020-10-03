Бриедис - что дальше? Пять возможных сценариев продолжения карьеры

Латвийский боксёр Майрис Бриедис опять доказал, что он заслуживает быть чемпионом мира. Каким будет следующий вызов для 35-летнего спортсмена в его карьере? TVNET предлагает пять наиболее вероятных сценариев.
Переход в тяжёлый вес - участие в суперсерии в 2021 году
Победитель первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первой весовой категории (до 90,7 кг) Александр Усик решил продолжить карьеру в тяжёлом весе. Возможно, такой же переход совершит и Бриедис.
"Мы говорили с Калле Зауэрландом [главным организатором суперсерии], что отоспимся, отдохнём и тогда сядем за стол. Возможно, что есть план перейти в категорию тяжёлого веса", - поделился Бриедис.
Зауэрланд ранее признавался, что в 2021 году намеревается устроить турнир суперсерии в категории тяжёлого веса. Именно потому есть вероятность того, что Бриедис примет участие в этом турнире, но уже в другой весовой категории.
Предполагается, что в 2021 году состоится два поединка между британцами-тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Зауэрланд отметил, что бой Джошуа и Фьюри позволит параллельно собрать и других отличных боксёров тяжёлого веса в одном турнире. Организатор суперсерии, правда, признал, что это будет очень не легко.
Бриедис проводит реванш с Усиком
Единственное поражение в карьере Бриедис потерпел от Александра Усика. Латвийский боксёр однозначно хотел бы ещё раз столкнуться на ринге с украинцем, который пока так и не познал горечи поражения.
31 октября Усик сразится с Дереком Чисорой из Великобритании. Для украинца это будет второй бой в категории тяжёлого веса. Всего за время своей профессиональной карьеры Усик провёл 17 поединков, одержав победу в каждом из них. На счету Чисоры - 32 победы и 9 поражений.
Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, а потому его приоритет сейчас сразиться с обладателем пояса Энтони Джошуа. Это значит, что в обозримом будущем у Усика, скорее всего, не будет достаточно мотивации, чтобы драться с Бриедисом.
Не исключено, что Бриедис получит реванш с Усиком в уже упомянутом турнире суперсерии. Однако организаторам придётся как следует постараться и придумать для боксёров что-то интересное, так как все пояса у тяжеловесов заняты - они у Джошуа и Фьюри.
Реванш с Гловацки
Представьте, Бриедис ещё раз дерётся с Кшиштофом Гловацки, но на этот раз поединок проходит летом в Польше, на футбольном стадионе в присутствии десятков тысяч зрителей. Без сомнений, этот бой вызвал бы огромный ажиотаж.
12 декабря Гловацки встретится с британским боксёром Лоуренсом Околи, который в 14 поединках не проиграл ни разу. На счету польского боксёра 31 победа и два поражения - от Бриедиса и Усика.
Гловацки и Околи будут сражаться за чемпионский пояс WBO. Во многом этот бой может определить, будет ли заинтересован Бриедис в ещё одном сражении с польским боксёром или нет.
Если Гловацки победит Околи, Бриедис может согласиться на реванш, чтобы заполучить пояс WBO и покончить со слухами о том, что в первом бою с поляком он одержал победу незаслуженно.
В случае победы Околи, Бриедис может быть заинтересован в бою с непобеждённым британцем, которому на данный момент всего 27 лет. Важно отметить, что Околи представляет знаменитый промоутер Эдди Хирн, который работает с Джошуа и другими известными боксёрами.
Компания Хирна сотрудничает также и с Усиком. Возможный поединок с Околи поможет Бриедису заработать признание в Великобритании, что может привести к более серьёзным боям и щедрым гонорарам.
Пояс WBC - бой против Макабу
Первый раз чемпионом мира Бриедис стал в 2017 году, когда он одержал победу над немецким боксёром Марко Хуком и получил пояс WBC. Возможно, латвийский боксёр всё же останется в первой тяжёлой весовой категории и постарается заполучить ещё какой-нибудь пояс.
Нынешний чемпион WBC - боксёр из Конго Илунга Макабу, который за свою карьеру одержал 27 побед и потерпел два поражения. Одна неудача случилась с ним во время дебюта в профессиональном боксе, ещё одна - в 2016 году, когда он проиграл британской звезде Тони Беллью.
Бывший тренер Бриедиса Сандис Клейнс в разговоре с TVNET отметил, что проведение боя в Африке может стать для латвийского боксёра большим вызовом, хотя он слышал от своих источников, что в Конго за боксёрские бои предлагают хорошие гонорары. Будем честны, финансовый аспект для Бриедиса точно не является маловажным.
Пояс WBA
Титул чемпиона мира по версии WBA на данный момент принадлежит 32-летнему французскому боксёру Арсену Гуламиряну, который за 26 боёв не потерпел ни одного поражения.
"Гуламирян хороший боксёр, но никто не готов за него платить. За него предлагают маленький гонорар, да и никому не интересно с ним драться. Он не особо силён, но и не слаб", - в разговоре с TVNET сказал Клейнс.
В первой тяжёлой весовой категории было три неоспоримых (undisputed) мировых чемпиона - Эвандер Холифилд, О'Нил Белл (оба спортсмена из США) и уже несколько раз ранее упомянутый Усик.
Холифилд и Белл собрали три пояса (IBF, WBA, WBC), а Усик стал единственным, кто к этому комплекту добавил также титул WBO.
Вопрос остаётся открытым, будет ли Бриедис заинтересован в том, чтобы повторить успех Усика? Или всё-таки латвийский боксёр перейдёт к тяжелую весовую категорию, которая является самой популярной весовой категорией в боксе и может привести к боям с более высокими гонорарами? Время покажет!
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