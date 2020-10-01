ФОТО ⟩ Жёны и подруги русских хоккеистов, победивших в финале Кубка Стэнли

Для начала стоит отметить, что до главной серии розыгрыша Кубка Стэнли добрались сразу семь российских хоккеистов - Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Андрей Василевский и Александр Волков из "Тампы", а также Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин из "Далласа". Рассказываем о прекрасных половинках обладателей Кубка Стэнли.

Анастасия, жена Никиты Кучерова

27-летний хоккеист из Майкопа редко даёт интервью и о его личной жизни известно не много. Со своей будущей женой Кучеров познакомился ещё в России и она прилетела к хоккеисту в США, когда тот ещё играл в юниорской лиге.

Осенью 2018 года у пары родился сын, о котором долго никто не знал - пара не афишировала информацию о рождении первенца по имени Макс. Похоже, именно рождение сына стало настоящим источником вдохновения для Кучерова. Как ещё объяснить, что он "выносит" всех своих соперников на хоккейной площадке?

Елизавета, девушка Михаила Сергачёва

У девушки 22-летнего Сергачёва титулов не меньше, чем у хоккеиста. Елизавета становилась победительницей конкурсов красоты "Краса Татарстана", "Мисс Поволжье" и "Жемчужина Чёрного моря". Сейчас девушка живёт в Тампе, ведёт успешный Instagram и рассказывает о пользе йоги.

"Я - девушка хоккеиста. И данный факт принёс немало негатива в мою жизнь. Началось всё с достаточно знакомого окружения. Я слышала от взрослых людей в свою сторону такие слова как "баба", "дамочка" итд. В сети меня хейтили за всё подряд, просто потому что я "девушка хоккеиста". Коснулись даже моих родителей. Знаете почему? Потому что бедный хоккеист ничего не понимает, а тут вот его какая-то злостная баба решила охомутать и забрать все его денюжки", - откровенничала в своём Instagram Елизавета.

После победы Сергачёва в Кубке Стэнли в интернете появились видео, на которых она плачет от радости. Сомневаться в искренних чувствах девушки не приходится.⠀

Девушка Михаила Сергачева pic.twitter.com/FRlpq9jtst — Великий Твитсби (@greattvetor) September 29, 2020

Ксения, жена Андрея Василевского