ФОТО ⟩ Жёны и подруги русских хоккеистов, победивших в финале Кубка Стэнли

29 сентября команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старз" и во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли. В составе победителей было аж четверо хоккеистов с российским паспортом, поэтому пришло время взглянуть на незаметных героев плей-офф НХЛ - девушек, которые вдохновляют российских игроков.
Для начала стоит отметить, что до главной серии розыгрыша Кубка Стэнли добрались сразу семь российских хоккеистов - Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Андрей Василевский и Александр Волков из "Тампы", а также Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин из "Далласа". Рассказываем о прекрасных половинках обладателей Кубка Стэнли.
Анастасия, жена Никиты Кучерова
27-летний хоккеист из Майкопа редко даёт интервью и о его личной жизни известно не много. Со своей будущей женой Кучеров познакомился ещё в России и она прилетела к хоккеисту в США, когда тот ещё играл в юниорской лиге.
Осенью 2018 года у пары родился сын, о котором долго никто не знал - пара не афишировала информацию о рождении первенца по имени Макс. Похоже, именно рождение сына стало настоящим источником вдохновения для Кучерова. Как ещё объяснить, что он "выносит" всех своих соперников на хоккейной площадке?
Елизавета, девушка Михаила Сергачёва
У девушки 22-летнего Сергачёва титулов не меньше, чем у хоккеиста. Елизавета становилась победительницей конкурсов красоты "Краса Татарстана", "Мисс Поволжье" и "Жемчужина Чёрного моря". Сейчас девушка живёт в Тампе, ведёт успешный Instagram и рассказывает о пользе йоги.
"Я - девушка хоккеиста. И данный факт принёс немало негатива в мою жизнь. Началось всё с достаточно знакомого окружения. Я слышала от взрослых людей в свою сторону такие слова как "баба", "дамочка" итд. В сети меня хейтили за всё подряд, просто потому что я "девушка хоккеиста". Коснулись даже моих родителей. Знаете почему? Потому что бедный хоккеист ничего не понимает, а тут вот его какая-то злостная баба решила охомутать и забрать все его денюжки", - откровенничала в своём Instagram Елизавета.
После победы Сергачёва в Кубке Стэнли в интернете появились видео, на которых она плачет от радости. Сомневаться в искренних чувствах девушки не приходится.⠀
Девушка Михаила Сергачева pic.twitter.com/FRlpq9jtst— Великий Твитсби (@greattvetor) September 29, 2020
Ксения, жена Андрея Василевского
26-летний вратарь "Тампы" женился уже в 19 лет. Его избранницей стала Ксения - профессиональная модель. У девушки огромный опыт модных показов и съёмок для глянцевых журналов. Кроме того, Ксения работала на уфимском телевидении, где вела шоу "Не родись красивой".
Со своим будущим супругом девушка познакомилась ещё до его отъезда за океан. Ксения была на девять лет старше своего возлюбленного, но их не смутила такая разница в возрасте. В 2014 году пара официально зарегистрировала свои отношения, а в декабре 2015-го в семье Василевских родился сын Лукас.
Вероника, жена Александра Волкова
Александр Волков - главная загадка нынешнего финала Кубка Стэнли. Всё потому что финальную серию между "Тампой" и "Далласом" чаще всего преподносили под видом противостояния двух российских трио - Кучеров, Василевский и Сергачёв против Радулова, Худобина и Гурьянова. И вот, перед шестым матчем главный тренер "Тампы" достал из рукава ещё один русский козырь.
Что известно о Волкове? В 2017 году хоккеист подписал контракт с "Тампой". С тех пор многие забыли о сущестсвовании этого игрока, но вдруг в этом сезоне его стали активно подключать к основному составу.
Александр ждал своего шанса и его время пришло в шестом матче финала Кубка Стэнли, где он не был статистом - заработал на себе удаление и очень старался, что было заметно в каждой его смене и в каждом движении на льду. Его команда победила и теперь фамилия Волкова выгравирована на Кубке Стэнли.
Вы уже, наверное, догадались, что о супруге 23-летнего хоккеиста информации в интернете ещё меньше. Поэтому предлагаем просто полюбоваться красивыми фотографиями Вероники.
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