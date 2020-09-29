Вт, 29.09.2020
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Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics

На перекрестке улиц Бривибас и Миера столкнулись автобус и троллейбус

Столкновение автобуса и троллейбуса в Риге

ФОТО: TVNET

Вечером во вторник в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Миера у театра Дайлес произошло ДТП с участием общественного транспорта.

По направлению из центра города столкнулись пассажирский автобус, совершавший правый поворот на улицу Миера, и троллейбус 4-го маршрута.

Троллейбус, двигаясь по средней полосе, боком зацепил заднюю часть автобуса.

Движение на улице Бривибас осложнено, так как транспортные средства блокировали две полосы. Значительно задерживается и движение троллейбусов.

ФОТО: TVNET

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