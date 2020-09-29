Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и белорусских силовиков

Изначально ожидалось, что Британия и Канада введут санкции одновременно с США, но американская сторона пока не сообщила о решении ввести санкции.

Силовики не чувствительны к санкциям

Белорусский режим имеет богатый опыт функционирования в режиме санкций — и этот опыт богаче, чем у России, напоминает политолог Юрий Чаусов. "Для Лукашенко в этом нет ничего нового. Я даже представляю, как он будет с иронией говорить: "Наконец-то мы под санкциями, вернулись в обычный режим, в котором существовали до этого". Пропагандисты, конечно, выпустят сюжеты на тему того, как плохо санкции влияют на экономику, ну и все", — считает Чаусов.

Принципиально новым способом влияния на Беларусь было бы введение международных санкций со стороны ООН, но пока такая перспектива даже не рассматривается.

У международного сообщества и экспертов нет однозначного ответа на вопрос, способствуют ли санкции позитивным демократическим изменениям в стране, против которой они вводятся, или нет. И сторонники, и противники санкций имеют серьезные основания для отстаивания своего мнения.

"Жесткие авторитарные режимы, которые не стесняются применять жесткие репрессии, устойчивы к санкциям. Если международные санкции и действенны в таком случае, то только в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной — они способны только предотвратить конкретные действия, — поясняет Юрий Чаусов. — Белорусский кейс мы должны рассматривать отдельно и в контексте того опыта, который у Беларуси уже есть".

Эксперт не считает, что целью западных стран было желание разозлить Лукашенко, скорее — добиться каких-то изменений. Часто подобные санкции вводятся из расчета на то, что меры вызовут раскол внутри элит, которые в свою очередь потребуют от руководства страны изменить политику. Правда, предыдущий белорусский опыт демонстрирует, что подобные меры в отношении страны не действуют.

"Наоборот, в Беларуси (как отчасти и в России) популярен тезис о том, что санкции — это своего рода медаль. Если чиновник внесен в санкционные списки, значит, надежный, можно его назначать на высокие должности, он точно не предатель. Кроме того, белорусский режим опирается на силовиков, а силовики малочувствительны к санкциям", — заключает эксперт.

Перестраивались на ходу

Хотя Британия и Канада уже ввели санкции, страны Евросоюза, которые в большинстве своем выступают за такие же меры, все еще не могут принять окончательное решение. И все — из-за Кипра, который уже около месяца блокирует ввод санкций.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская тем временем продолжает встречаться с высокопоставленными европейскими чиновниками и лидерами стран. Во вторник она провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.