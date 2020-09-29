В следующем году в Риге не состоится запланированный Матч звёзд КХЛ

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который должен был пройти в "Арена Рина" в январе следующего года, не состоится из-за пандемии Covid-19, сообщает КХЛ.
Решение отменить Матч звёзд КХЛ сезона-2020/21 года в Риге основано на рисках, связанных с распространением Covid-19 в мире, а также в самой лиге, где нескольким командам из-за вируса уже был предписан карантин. Среди этих команд и рижское "Динамо".
"В настоящее время невозможно предсказать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, поэтому мы не можем рисковать безопасностью игроков и болельщиков", - цитируется в распространённом лигой заявлении президент КХЛ Алексей Морозов.
Он также подчеркнул, что лига не рассматривала возможность проведения мероприятия с пустыми или полупустыми трибунами, ведь именно болельщики обеспечивают необходимую энергию во время Матча звёзд КХЛ.
Президент лиги также отметил, что и КХЛ, и организаторы в Риге сделали многое для того, чтобы Матч звёзд прошёл по плану. Он предложил поклонникам подождать до января 2022 года.
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