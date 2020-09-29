В Латвию с официальным визитом прибыл президент Франции с супругой

В первый день визита запланирована торжественная церемония встречи президента Франции на площади у Рижского замка. Затем Макрон и Левитс выступили с заявлением для прессы, а позже пройдут переговоры делегаций.

Левитс обсудил с Макроном вопросы региональной безопасности, в том числе отношения с Россией и Белоруссией, будущее Европейского союза и "Зеленый курс" Европы, развитие демократии и участие общественности в демократических процессах. Также президенты затронут такие темы, как диалог с обществом, проблемы распространения дезинформации, усиление влияния социальных медиа и цифровая трансформация.

Макрон: мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией

Мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией, чтобы найти решения, когда это необходимо, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Рижском замке.

Он отметил необходимость развития стратегического диалога с Россией. Макрон подчеркнул, что диалог с соседней страной не нанесет ущерба европейской истории, акцентируя необходимость смотреть в будущее. 44

Президент Франции поблагодарил президента Латвии Эгила Левитса за прием и подтвердил, что Франция и впредь будет другом и союзником Латвии. Он подчеркнул, что Франция выступает за тех, кто борется за свободу, а Латвия боролась за нее и продолжает это делать.

Галерея: Встреча Эммануэля Макрона и Эгила Левитса

Во второй день визита, 30 сентября, планируется встреча президента Франции с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и совместная пресс-конференция.

После этого президент Франции посетит Музей оккупации Латвии и возложит цветы к памятнику Свободы.

В программе визита президента Франции также экскурсия по Старой Риге и участие в дискуссии о демократии в цифровую эпоху в Латвийской национальной библиотеке.