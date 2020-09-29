В Латвии удается отследить около 80% случаев заражения Covd-19

После заседания правительства Перевощиков заявил журналистам, что прошедшая неделя была необычной для Латвии по числу заболевших.

"Это число стремительно выросло и выросло значительно. В течение двух с половиной месяцев нам удавалось удерживать заболеваемость на стабильном уровне - в среднем 37 случаев в неделю. На прошлой неделе был зарегистрирован 151 случай, что фактически в четыре раза больше", - сообщил представитель SPKC, добавив, что жители Латвии продолжают заражаться за рубежом.

По сравнению с летом, когда таких заражений было от одного до трех в неделю, на прошлой неделе за границей заразились 17 человек.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день Covid-19 выявляется у 1% всех сдавших анализ лиц, хотя летом удельный вес положительных результатов теста составлял всего 0,3-0,4%.

Однако, по словам Перевощикова, о быстром распространении болезни и слабом контроле над ней можно было бы говорить при 3% положительных результатов теста на Covid-19.

Перевощиков отметил, что всегда будут отдельные случаи, которые, несмотря на тщательную работу эпидемиологов, не будут отслежены, однако на данный момент в Латвии удается выяснить источник около 80% всех случаев заражения.