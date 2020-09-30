Остапенко: "После победы на "Ролан Гаррос" было очень непросто"

Во вторник, 29 сентября, латвийская теннисистка Алёна Остапенко стартовала на "Ролан Гаррос" с уверенной победы над американкой Мэдисон Бренгл - 6:2, 6:1.

Для Остапенко эта победа стала первой за два года на "Ролан Гаррос". Теннисистка в пятый раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции и только дважды сумела преодолеть первый раунд - в этом году и в 2017-м, когда сенсационно стала победительницей турнира.

"Период после победы на "Ролан Гаррос" в 2017 году был очень непростым. Мне пришлось привыкнуть к давлению, но сейчас оно полностью ушло, и я наконец-то выиграла здесь первый матч за два года", - сказала Остапенко на пресс-конференции.

В этом сезоне Остапенко пропустила американские турниры и вместо этого тренировалась на грунте. "Я ждала этот грунтовый сезон, и наконец-то он начался. На каждый матч я настраиваюсь заново, но сейчас я довольна сегодняшним выступлением", - отметила Остапенко.

"Мне нужно быть увереннее в своей игре и быть стабильнее. Если буду стабильной, тогда стану опасной соперницей, которую тяжело обыграть. Если восстановлю стабильность, которая была в 2017 и начале 2018 года, тогда, думаю, смогу вернуться в десятку лучших", - заявила Остапенко.

За преодоление первого раунда Остапенко заработала 70 рейтинговых очков WTA. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет чешка Каролина Плишкова.

В этом году "Ролан Гаррос" должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но в марте было решено перенести турнир на осень. Это последний турнир "Большого шлема" в 2020 году.