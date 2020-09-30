Ср, 30.09.2020
Мы были уверены, что определенные повреждения корпуса мы найдем, но мы не знали, насколько они велики. Когда увидели, что это пробоина величиной больше четырех метров, мы были потрясены. Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".
Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".

Звезда недели ⟩ Саша Бортич - панк-рокерша, которая не боится мата и постельных сцен

ФОТО: instagram.com/bortich/ коллаж RUS TVNET

24 сентября свое 26-летие отметила российская актриса белорусского происхождения Саша (Александра) Бортич. RUS TVNET рассказывает об этой артистке в рамках рубрики "Звезда недели". 

Образование и карьера

У Саши есть музыкальное образование. Она окончила московскую музыкальную школу (по классу саксофона). В старших классах начала заниматься в театральной студии, а после школы поступала в театральный институт, но не прошла конкурс. После она поступила в педагогический институт, но выдержала лишь два месяца. 

Любопытный факт, Саша даже работала официанткой, а в свободное время посещала кастинги. 

Саша Бортич

ФОТО: https://www.instagram.com/bortich/

Саша вообще не робкого десятка. В юности она дружила с байкерами, умеет водить мотоцикл и любит к тяжелый рок. 

"Никогда я ничего из себя не строила, не пыталась ничему соответствовать. Все знают, что я панк-рокер и за словом в карман не полезу. У меня нет образа пай-девочки или великой актрисы. Я просто Саша Бортич", - призналась она порталу "Кинопоиск". 

Во время интервью она старается многое оставить при себе.

"Было, правда, одно видеоинтервью, где я много говорила про личное, матюгнулась раза два, и меня в комментариях сразу нарекли шалавой и хабалкой подзаборной. Может быть, надо быть осторожнее с нецензурными выражениями", - сказала блондинка. 

Кстати, в СМИ можно найти утверждения актрисы, что она в детстве весила  75 кг, но ради мечты стать актрисой похудела.

В 2014 году она впервые получила главную роль в психологической драме "Как меня зову". Фильм завоевал главный приз на XI международном кинофестивале "Балтийские дебюты" и специальный приз "За лёгкое дыхание и художественную целостность" на XXV открытом российском кинофестивале "Кинотавр".

Кинокартина также была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

В разговоре с изданием Esquire Бортич намекнула, что она хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. Если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.

"Людям неохота напрягаться - потому что всегда легче лежать и деградировать", - подытоживает актриса. 

Самые известные картины с ее участием: "Полицейский с Рублевки", "Про любовь", "Выстрел", "Неуловимые", "Я худею", "Викинг", "Вы все меня бесите", "Холоп", "Миллиард" и другие. 

"Игра на выживание", Саша Бортич

ФОТО: Пресс-фото

Политическая позиция, отношение к мату и постельным сценам

Саша считает, что в кино нельзя запрещать мат. По ее мнению - это важная часть русского языка. 

Но Бортич никогда не боялась откровенных ролей и за 3 года отношений с Ильей не раз показывалась на экране обнаженной, даже проехалась по Москве на коне "без одежды" во время промоакции фильма "Неуловимые". На самом деле актриса была в костюме телесного цвета, но на фото выглядела иначе. Кроме того, артистка участвовала во многих откровенных фотосессиях, в том числе и для журнала Maxim.

Саша Бортич настоящая активистка. Она не терпит негативного отношения к однополым парам и выходит на протесты. 

Бортич призналась, что ей всегда казалось, что она не тот человек, который может говорить, потому что не очень разбирается в политике.

"Я была не готова, что ли. А сейчас во мне будто открылся ящик Пандоры, который, мне кажется, уже не закроется", - цитирует блондинку Esquire.

Личная жизнь

Саша Бортич в браке с Евгением Савельевым. Он сын Валерия Савельева, руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области. У Евгения школа ораторского искусства "Король говорит!". В августе 2020 актриса родила первенца.

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