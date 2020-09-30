Звезда недели ⟩ Саша Бортич - панк-рокерша, которая не боится мата и постельных сцен

Образование и карьера

У Саши есть музыкальное образование. Она окончила московскую музыкальную школу (по классу саксофона). В старших классах начала заниматься в театральной студии, а после школы поступала в театральный институт, но не прошла конкурс. После она поступила в педагогический институт, но выдержала лишь два месяца.

Любопытный факт, Саша даже работала официанткой, а в свободное время посещала кастинги.

Саша Бортич ФОТО: https://www.instagram.com/bortich/

Саша вообще не робкого десятка. В юности она дружила с байкерами, умеет водить мотоцикл и любит к тяжелый рок.

"Никогда я ничего из себя не строила, не пыталась ничему соответствовать. Все знают, что я панк-рокер и за словом в карман не полезу. У меня нет образа пай-девочки или великой актрисы. Я просто Саша Бортич", - призналась она порталу "Кинопоиск".

Во время интервью она старается многое оставить при себе.

"Было, правда, одно видеоинтервью, где я много говорила про личное, матюгнулась раза два, и меня в комментариях сразу нарекли шалавой и хабалкой подзаборной. Может быть, надо быть осторожнее с нецензурными выражениями", - сказала блондинка.

Кстати, в СМИ можно найти утверждения актрисы, что она в детстве весила 75 кг, но ради мечты стать актрисой похудела.

В 2014 году она впервые получила главную роль в психологической драме "Как меня зову". Фильм завоевал главный приз на XI международном кинофестивале "Балтийские дебюты" и специальный приз "За лёгкое дыхание и художественную целостность" на XXV открытом российском кинофестивале "Кинотавр".

Кинокартина также была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

В разговоре с изданием Esquire Бортич намекнула, что она хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. Если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.

"Людям неохота напрягаться - потому что всегда легче лежать и деградировать", - подытоживает актриса.

Самые известные картины с ее участием: "Полицейский с Рублевки", "Про любовь", "Выстрел", "Неуловимые", "Я худею", "Викинг", "Вы все меня бесите", "Холоп", "Миллиард" и другие.

"Игра на выживание", Саша Бортич ФОТО: Пресс-фото

Политическая позиция, отношение к мату и постельным сценам

Саша считает, что в кино нельзя запрещать мат. По ее мнению - это важная часть русского языка.

Но Бортич никогда не боялась откровенных ролей и за 3 года отношений с Ильей не раз показывалась на экране обнаженной, даже проехалась по Москве на коне "без одежды" во время промоакции фильма "Неуловимые". На самом деле актриса была в костюме телесного цвета, но на фото выглядела иначе. Кроме того, артистка участвовала во многих откровенных фотосессиях, в том числе и для журнала Maxim.

Саша Бортич настоящая активистка. Она не терпит негативного отношения к однополым парам и выходит на протесты.

Бортич призналась, что ей всегда казалось, что она не тот человек, который может говорить, потому что не очень разбирается в политике.

"Я была не готова, что ли. А сейчас во мне будто открылся ящик Пандоры, который, мне кажется, уже не закроется", - цитирует блондинку Esquire.

Личная жизнь

Саша Бортич в браке с Евгением Савельевым. Он сын Валерия Савельева, руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области. У Евгения школа ораторского искусства "Король говорит!". В августе 2020 актриса родила первенца.