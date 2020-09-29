Вт, 29.09.2020
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Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics

Эпидемиологи пока не знают причины вспышек Covid-19 на Forevers и Kuldigas tekstils

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

У эпидемиологов пока нет четкой информации о конкретной причине вспышек Covid-19 на предприятиях Kuldigas tekstils и Forevers, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

После заседания правительства Перевощиков сообщил журналистам, что в общей сложности на обоих предприятиях заболели более 50 человек. Эпидемиологам удалось выяснить, кто заболел первым, но причины его заражения до сих пор не ясны.

"У нас были определенные подозрения, версии того, как возник первый случай, но нельзя однозначно сказать, что это было связано с путешествием или чем-то еще. Возможно, это уже не имеет решающего значения",

- сказал эксперт, подчеркнув, что подобная ситуация может возникнуть в любой компании, где люди работают достаточно близко и не обращают внимания на мелкие симптомы болезни.

В Forevers и Kuldigas tekstils заболели 26 и 27 сотрудников соответственно. Кроме того, с каждой вспышкой связано еще восемь вторичных случаев.

В ходе расследования обеих вспышек эпидемиологи констатировали, что многие сотрудники продолжали выполнять свои обязанности, несмотря на то, что у них были симптомы Covid-19, и это способствовало распространению болезни. Еще часть заболевших взяли больничные листы.

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