Эпидемиологи пока не знают причины вспышек Covid-19 на Forevers и Kuldigas tekstils

У эпидемиологов пока нет четкой информации о конкретной причине вспышек Covid-19 на предприятиях Kuldigas tekstils и Forevers, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
После заседания правительства Перевощиков сообщил журналистам, что в общей сложности на обоих предприятиях заболели более 50 человек. Эпидемиологам удалось выяснить, кто заболел первым, но причины его заражения до сих пор не ясны.
- сказал эксперт, подчеркнув, что подобная ситуация может возникнуть в любой компании, где люди работают достаточно близко и не обращают внимания на мелкие симптомы болезни.
В Forevers и Kuldigas tekstils заболели 26 и 27 сотрудников соответственно. Кроме того, с каждой вспышкой связано еще восемь вторичных случаев.
В ходе расследования обеих вспышек эпидемиологи констатировали, что многие сотрудники продолжали выполнять свои обязанности, несмотря на то, что у них были симптомы Covid-19, и это способствовало распространению болезни. Еще часть заболевших взяли больничные листы.
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