Ср, 30.09.2020
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Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".

Рейрс продолжает манипулировать данными о пособиях
Re:Check

ФОТО: Re:baltica

Этим летом Re:Check обратил внимание, что премьер Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс (оба - "Новое Единство") вводят в заблуждение общество. Они говорили, что в связи с кризисом Covid-19, в виде пособий планируется выплатить примерно 700 миллионов евро, хотя истинная сумма была лишь 150 миллионов. Остальное – для увеличения основного капитала AirBaltic, поддержки Latvijas Dzelzceļš и других отраслей. Однако Рейрс продолжил распространять эту информацию в СМИ, но теперь сумма, которую инвестировали в пособия, выросла уже до "почти миллиарда" евро.

Скорее неправда - в заявлении лишь доля правды, но не приняты во внимание важные факты или контекст, поэтому заявление вводит в заблуждение или приводится вне контекста.

Например, 7 сентября на Rīga TV24, в программе Kārtības rullis, министр финансов рассказал о разделении предназначенных для преодоления кризиса Covid-19 и оздоровления экономики 2 миллиардов евро:

"Эти два миллиарда делятся на три большие части. Одна часть связана с пособиями, которые уже предоставлены. Значит пособия по простою, пособия на детей и людям, которые потеряли работу, больничные листы и так далее (..)".

В свою очередь 16 сентября на передаче Латвийского радио Krustpunktā Рейрс использовал аргумент о "почти миллиард", чтобы объяснить свою позицию, в связи с требованием других партнеров по коалиции увеличить поддержку семьям с детьми. Он отметил, что вопрос в том, разумно ли связать с еще большим дефицитом бюджета не инвестиции, а детские пособия, и сказал:

"И Covid уже увеличил объем этого долга и все эти программы спасения… Почти миллиард уже инвестирован и также потрачен в пособиях, чтобы спасти ситуацию из-за Covid".

Ранее, в июне Рейрс высказывался схожим образом. Также как и его однопартиец премьер-министр Кришьянис Кариньш  рассказывал в СМИ, что треть от 2 миллиардов, которые предусмотрены на преодоление кризиса Covid-19, предназначены на пособия. "Практически мы разделили всю эту помощь от государства - 2 миллиарда евро - на схожие части. Первая - это пособия, чтобы удержать социальную стабильность", - говорил тогда Рейрс.

Однако ни в тот раз, ни сейчас министр не сказал, что в части, которая отводилась на "пособия", большая часть общего финансирования предназначена не на пособия, а для других целей, и это подтверждает информация самого министерства. 342 миллиона из 700 миллионов планировались на увеличение основного капитала компаний Министерства сообщения, в том числе AirBaltic. Еще в эти расходы, например, входят: 66 миллионов для предприятия Latvijas Dzelzceļš и для других перевозчиков, 45 миллионов фермерам, 21 миллион на план развития культуры, 15 миллионов на планы по демографии, 2 миллиона для поддержки СМИ. В "пособия" входят также примерно 6 миллионов евро на покупку формы пограничникам и пожарным.

Ранее в Министерстве финансов отметили Re:Check, что перечисленное выше нельзя назвать пособиями. Также и экономический антрополог, исследователь социальной политики Андрис Шуваевс считает, что увеличение основного капитала в предприятиях можно считать косвенной поддержкой его работников, но не пособиями. 

Закон о государственных социальных пособиях называет пособиями "поддержку в виде денежных выплат, которую получают лица, принадлежащие к определенным социальным группам, в ситуациях, когда необходимы дополнительные расходы или когда эти лица неспособны получать доход".

Информация Минфина свидетельствует, что на разные дополнительные пособия на время кризиса (пособия по простою, по уходу за ребенком, родительские) в целом, с уже выплаченной суммой, предназначены лишь неполные 150 миллионов евро из всех 700-миллионов, которые Рейрс повторно называет пособиями. К тому же выплаченная сумма существенно ниже запланированных 150 миллионов евро - чуть больше половины. По данным Службы госдоходов, в виде пособий по простою выплачено 53,6 миллионов евро. В свою очередь Агентство государственного социального страхования информировало Re:Check, что продолжает выплачивать отдельные пособия, которые связаны с Covid-19, и до сих пор выплачен примерно 31,1 миллион евро. Как сообщают общественные СМИ, в следующем году планируют поднять зарплату ассистентам "вечных детей". Их планируют финансировать за деньги, которые были зарезервированы для погашения кризиса Covid-19 - пособия по безработице, больничные листы.

Также все предназначенные деньги не потрачены и по другим позициям. Например, из 45 миллионов евро, зарезервированных для фермеров, до конца сентября выплачены лишь 14,3 миллиона, как узнал Re:Check в Службе поддержки села.

Что теперь говорит Рейрс?

В телефонном разговоре Re:Check попросил Рейрса объясниться. Министр отметил, что раздел в документе Минфина называется "пособия и сохранение нынешней ситуации" и добавил, что с тех денег, что были предоставлены Министерству сообщения, также "очень много ушло на пособия и работникам, которых уволили с работы, и на поддержку ситуации". 

Re:Check возразил, что большая часть от этой трети предназначена для увеличения основного капитала AirBaltic и других предприятий, а также на другие цели, в том числе на покупку формы для пограничников и пожарных. На это министр ответил: "Ну, ладно. Для формы там 6 миллионов. Это такая, ну, возможно, не очень характерная вещь. Но в разделе "пособия и сохранение нынешней ситуации" есть такие числа. Мы считаем, что выплаченные пособия по увольнению в AirBaltic, аэропорту, Latvijas gaisa satiksme, Latvijas Dzelzceļš - это не пособия? Это пособия. Это пособия, с одной стороны. И, с другой стороны, сохранение ситуации".

Профсоюз железнодорожников и отрасли сообщения Латвии, а также Профсоюз авиации подтвердили Re:Check, что по крайней мере в Latvijas Dzelzceļš и AirBaltic уволенные работники такие пособия получили. 

AirBaltic ответил Re:Check, что весной, когда предприятие увольняло работников, у него была "достаточная ликвидность, чтобы покрыть выплаты увольнения работников, а также длительный простой предприятия". В свою очередь решение правительства о вложении 250 миллионов евро в основной капитал последовало в июле, отметил AirBaltic. Уже ранее в предприятии поясняли Re:Check, что деньги, предоставленные во время кризиса Covid-19, используют для других целей: "в основном для обеспечения зарплат работникам, выплатам за самолеты (лизинг, техническое обслуживание, страхование и др.), а также на другие фиксированные обязательства предприятия". 

В предприятии Latvijas Dzelzceļš ответили Re:Check, что решение уволить в течении года примерно 1500 человек было принято в начале года. Таким образом предприятие предусмотрело бюджетную позицию для выплаты пособий. Также и в Latvijas Dzelzceļš пояснили, что правительство приняло решение об увеличении основного капитала в июле. В свою очередь предоставленные 32 миллиона предприятие планирует использовать, чтобы "обеспечить финансирование осуществляемых LDz инвестиций в железнодорожную инфраструктуру". Кроме того, как пояснили в предприятии, финансирование предназначено также и для погашения основных сумм кредитов, которые взяли в предыдущие годы.

Спросили у Рейрса о том, почему он теперь говорит о миллиарде евро. Министр объяснил, что говорит и о "кумулятивной поддержке предприятий". То есть в свои расчеты Рейрс включил также кредиты, гарантии через финансовое учреждение развития Altum, возвращение НДС и т.д. Однако пособиями закон называет "поддержку в виде денежных выплат, которую получают лица, принадлежащие к определенным социальным группам, в ситуациях, когда необходимы дополнительные расходы или когда эти лица неспособны получать доход".

Вывод: Публичные высказывания министра финансов Рейрса о пособиях вводят в заблуждение и вырваны из контекста. Министр необоснованно расширяет значение пособий, включая в них также и разного рода поддержку предпринимательству. К тому же в интервью СМИ о выплаченных 700 миллионах или даже почти миллиарде евро, он не раскрывает интерпретацию своего понимания пособий, когда вовсе не упоминает поддержку AirBaltic и других предприятий. Таким образом министр создает ложное впечатление, что такая сумма выплачена только частным лицам в виде пособий по простою и в других пособиях.

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