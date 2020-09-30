Рейрс продолжает манипулировать данными о пособиях

Также все предназначенные деньги не потрачены и по другим позициям. Например, из 45 миллионов евро, зарезервированных для фермеров, до конца сентября выплачены лишь 14,3 миллиона, как узнал Re:Check в Службе поддержки села.

Что теперь говорит Рейрс?

В телефонном разговоре Re:Check попросил Рейрса объясниться. Министр отметил, что раздел в документе Минфина называется "пособия и сохранение нынешней ситуации" и добавил, что с тех денег, что были предоставлены Министерству сообщения, также "очень много ушло на пособия и работникам, которых уволили с работы, и на поддержку ситуации".

Re:Check возразил, что большая часть от этой трети предназначена для увеличения основного капитала AirBaltic и других предприятий, а также на другие цели, в том числе на покупку формы для пограничников и пожарных. На это министр ответил: "Ну, ладно. Для формы там 6 миллионов. Это такая, ну, возможно, не очень характерная вещь. Но в разделе "пособия и сохранение нынешней ситуации" есть такие числа. Мы считаем, что выплаченные пособия по увольнению в AirBaltic, аэропорту, Latvijas gaisa satiksme, Latvijas Dzelzceļš - это не пособия? Это пособия. Это пособия, с одной стороны. И, с другой стороны, сохранение ситуации".

Профсоюз железнодорожников и отрасли сообщения Латвии, а также Профсоюз авиации подтвердили Re:Check, что по крайней мере в Latvijas Dzelzceļš и AirBaltic уволенные работники такие пособия получили.

AirBaltic ответил Re:Check, что весной, когда предприятие увольняло работников, у него была "достаточная ликвидность, чтобы покрыть выплаты увольнения работников, а также длительный простой предприятия". В свою очередь решение правительства о вложении 250 миллионов евро в основной капитал последовало в июле, отметил AirBaltic. Уже ранее в предприятии поясняли Re:Check, что деньги, предоставленные во время кризиса Covid-19, используют для других целей: "в основном для обеспечения зарплат работникам, выплатам за самолеты (лизинг, техническое обслуживание, страхование и др.), а также на другие фиксированные обязательства предприятия".

В предприятии Latvijas Dzelzceļš ответили Re:Check, что решение уволить в течении года примерно 1500 человек было принято в начале года. Таким образом предприятие предусмотрело бюджетную позицию для выплаты пособий. Также и в Latvijas Dzelzceļš пояснили, что правительство приняло решение об увеличении основного капитала в июле. В свою очередь предоставленные 32 миллиона предприятие планирует использовать, чтобы "обеспечить финансирование осуществляемых LDz инвестиций в железнодорожную инфраструктуру". Кроме того, как пояснили в предприятии, финансирование предназначено также и для погашения основных сумм кредитов, которые взяли в предыдущие годы.

Спросили у Рейрса о том, почему он теперь говорит о миллиарде евро. Министр объяснил, что говорит и о "кумулятивной поддержке предприятий". То есть в свои расчеты Рейрс включил также кредиты, гарантии через финансовое учреждение развития Altum, возвращение НДС и т.д. Однако пособиями закон называет "поддержку в виде денежных выплат, которую получают лица, принадлежащие к определенным социальным группам, в ситуациях, когда необходимы дополнительные расходы или когда эти лица неспособны получать доход".

Вывод: Публичные высказывания министра финансов Рейрса о пособиях вводят в заблуждение и вырваны из контекста. Министр необоснованно расширяет значение пособий, включая в них также и разного рода поддержку предпринимательству. К тому же в интервью СМИ о выплаченных 700 миллионах или даже почти миллиарде евро, он не раскрывает интерпретацию своего понимания пособий, когда вовсе не упоминает поддержку AirBaltic и других предприятий. Таким образом министр создает ложное впечатление, что такая сумма выплачена только частным лицам в виде пособий по простою и в других пособиях.