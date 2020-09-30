"Недовольство растет". Как Казахстан проводит демократизацию и арестовывает оппозиционеров

6 июня во время несанкционированного митинга Асия Тулесова с криком "Совести у вас нет!" сбила фуражку с головы сотрудника алматинской полиции Нурбека Темирханова. На видео, ставшем основным доказательством вины Тулесовой, полицейский выглядит скорее опешившим, нежели серьезно пострадавшим, но за "применение неопасного для жизни насилия по отношению к представителю власти" Асие всерьез грозила тюрьма.

Потерпевшими по ее делу были признаны еще четверо коллег Темирханова, которых, как считает следствие, Тулесова публично оскорбила, назвав гадами и "мерзкими ментами" (защита считает, что Асия обращалась лишь к двоим полицейским).

Два месяца до приговора, несмотря на пандемию и ходатайства защиты, активистка провела под арестом. Прокурор попросил приговорить ее к году тюремного заключения за "преступление против порядка управления" и "общественно опасное деяние". Асия не отрицала ни инцидента с фуражкой, ни сказанных в адрес полицейских слов, однако в ее защиту выступили международные и местные правозащитные организации, художники и даже бизнесмены.

Ее дело стало знаковым для Казахстана, за семью онлайн-заседаниями суда следили все независимые СМИ. "На месте Асии мог бы оказаться любой другой человек из гражданского общества. То есть надо четко понимать, что сейчас судят не Асию, а всех людей из гражданского общества, кто поверил в перемены, - объясняет политолог Досым Сатпаев. - Основная цель этих задержаний и судебных процессов заключается не в том, чтобы запереть активистов, а в том, чтобы заставить их замолчать".

"Эмоциональный порыв"

"Я очень сожалею о своем несдержанном поведении в отношении сотрудников полиции", - говорит Би-би-си Асия Тулесова. В суде она извинилась перед полицейскими, но признавать вину во вменяемых ей преступлениях отказалась.

"Не думаю, что уровень общественной опасности инцидента с фуражкой тянет на уголовное дело, - объясняет она. - Мне было очень неприятно обнаружить множество грубых ошибок в моем досудебном расследовании, в котором события были изложены не в том хронологическом порядке, а показания потерпевших не соответствовали тому, что они говорили в суде".

Свои действия во время митинга Асия объясняет "эмоциональным порывом", реакцией на применение силы со стороны полицейских против протестующих, которым фактически запретили выражать несогласие с государственной политикой.

Тулесова, правнучка двух жертв сталинских репрессий (два ее прадеда - литературный классик Казахстана Ильяс Джансугуров и нарком просвещения Ураз Джандосов - были расстреляны в 1938 году), говорит, что росла в семье, где "общественное" - очень значимо. "Даже нужды семьи отодвигаются на второй план, на первый выходит общественное благо, - говорит Асия. - С детства я любила организовывать столь ненавистные многими субботники, сажать деревья, цветы... Не могу сказать, что "политикой" я интересовалась с детства, но интерес к организации жизни общества был всегда".