Машина превратилась в смятую консервную банку. Подробности смертельного ДТП в Приекульском крае

По неизвестным пока причинам водитель съехал с дороги, и автомобиль сделал кувырок.

Судя по отпечаткам на земле, водитель Audi A6, потеряв контроль над транспортным средством, проехал несколько метров по газону, затем машина сделала кувырок и осталась лежать на боку посреди поля.

Audi A6 немного зацепил и ограждение территории пастбища. Автомобиль превратился в смятую консервную банку, а водитель - 32-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью ранения. 2

Свидетели рассказали, что рядом с погибшим водителем на пассажирском сиденье находился мужчина. Пассажир выжил, но получил тяжелые травмы. Медики скорой помощи отвезли его в больницу. Когда спасатели вернули Audi A6 на колеса, работу начали сотрудники Госполиции.

Представитель управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане сообщила: "На данный момент полиция начала уголовный процесс, выясняются обстоятельства происшедшего. Кроме того, назначены экспертизы, во время которых выяснится, не был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем машины. Нужно добавить, что пассажир был под влиянием алкогольных напитков. В его выдохе констатировано 3,3 промилле".

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