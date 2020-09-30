На продажу выставили самый узкий дом в Лондоне

Необычный лондонский дом на фоне других выделяется не только синим фасадом, но и необычной планировкой. Площадь дома шириной 1,65 метра составляет целых 96 квадратных метров - жилая площадь расположена на пяти этажах. Самый узкий дом Лондона находится в историческом центре города, и его можно приобрести за один миллион евро.

ФОТО: Winkworth

По плану знание переоборудовано в жилой дом, в нем находится шляпный салон, о чем свидетельствуют витрина здания и расставленные на ней шляпы. В девяностые годы этот салон перекупил фотограф Йирген Теллер, а затем там обитала звезда британского фильма "Гордость и предубеждение" Саймон Вудс.

ФОТО: Winkworth

Все этажи узкого здания соединяет спиралевидная лестница, которая в этом случае является компактным решением и позволяет сэкономить несколько квадратных метров площади здания. На первом этаже дома находится узкая кухня и столовая, а также выход на сказочный зеленый двор, а остальные этажи занимают спальни и гостиная.

ФОТО: Winkworth

ФОТО: Winkworth

ФОТО: Winkworth

ФОТО: Winkworth