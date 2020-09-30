На продажу выставили самый узкий дом в Лондоне

На рынок недвижимости Лондона поступил дом шириной всего 1,65 метра. Однако, несмотря на "стройность" здания, его общая площадь составляет 96 квадратных метров.
Необычный лондонский дом на фоне других выделяется не только синим фасадом, но и необычной планировкой. Площадь дома шириной 1,65 метра составляет целых 96 квадратных метров - жилая площадь расположена на пяти этажах. Самый узкий дом Лондона находится в историческом центре города, и его можно приобрести за один миллион евро.
По плану знание переоборудовано в жилой дом, в нем находится шляпный салон, о чем свидетельствуют витрина здания и расставленные на ней шляпы. В девяностые годы этот салон перекупил фотограф Йирген Теллер, а затем там обитала звезда британского фильма "Гордость и предубеждение" Саймон Вудс.
Все этажи узкого здания соединяет спиралевидная лестница, которая в этом случае является компактным решением и позволяет сэкономить несколько квадратных метров площади здания. На первом этаже дома находится узкая кухня и столовая, а также выход на сказочный зеленый двор, а остальные этажи занимают спальни и гостиная.
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