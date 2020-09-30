Первую мировую войну столь смертельной могла сделать необычная климатическая аномалия

После детального анализа образца льда, полученного в швейцарско-итальянских Альпах, ученые смогли узнать больше о климате в Европе с 1914 по 1919 годы. Они впервые в истории связали погоду с Первой мировой войной и последовавшей за ней пандемией испанского гриппа.

Эти крупные события 20-го века столь смертельными могли сделать необычно влажные и холодные погодные условия. Выжить и в и так суровых условиях боевого времени тогда было еще сложнее. Кроме того, погода могла повлиять и на миграцию и поведение птиц, потенциально сблизив птиц и людей сильнее, чего обычно не было.

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"Циркуляция атмосферы изменилась, и во всей Европе шесть лет была более дождливая и холодная погода. В этом случае это была аномалия, которая происходит раз в сто лет. Я не говорю, что это было причиной пандемии, однако точно свою роль в и так уже обостренной ситуации это сыграло", - прокомментировал ученый Александр Мор.

Конечно, в информации о безжалостных погодных условиях в Первой мировой войне нет ничего нового, так как дождь и грязь были описаны достаточно. Однако это новое исследование связывает эту погоду с вековой климатической аномалией, пишет Science Alert.

Следы морской соли в образцах льда свидетельствуют о чрезвычайно необычных воздушных потоках Атлантического океана, что в свою очередь связано с ливнями зимой 1915, 1916 и 1918 годов. Это также совпадает и с зенитами смертности в Европе на поле боя.

Всего во время Первой мировой войны погибли почти десять миллионов солдат. Безжалостный мороз и влажные условия в траншеях были невыносимы и не позволяли раненым солдатам восстановиться. Еще больше жизней забрала пневмония и другие болезни.

"Мы открыли связь между влажными, холодными погодными условиями и повышенным уровнем смертности, что особо было выражено с середины 1917 года по середину 1918 года", - сказал археолог Кристофер Ловак.

ФОТО: Wikimedia Commons

Ученые также считают, что плохая погода создала идеальную среду для пандемии испанского гриппа в конце войны. Однако эта мысль в исследовании спекулятивна, но может быть, что плохая погода позволила кряквам - первым переносчикам H1N1 - остаться в более теплых регионах Западной Европы, а не мигрировать в Россию как обычно. Таким образом утки находились ближе к людям, которые уже жили в антисанитарных условиях.

Большее количество воды означало более быстрое распространение вируса, который во всем мире убил от 50 до 100 миллионов человек. Сейчас, когда мир снова охватила пандемия, может быть это исследование, опубликованное в научном журнале GeoHealth, сможет нас чему-то научить.