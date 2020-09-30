Трансляция: Пресс-конференция президента Франции и премьер-министра Латвии

В Латвийском национальном художественном музее в среду в 8.45 прошла двусторонняя встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы Европейского союза и международных отношений, а также сотрудничество Латвии и Франции.

После встречи в 9.45 состоится совместная пресс-конференция Кариньша и Макрона.

В программе визита президента Франции сегодня также экскурсия по Старой Риге и участие в дискуссии о демократии в цифровую эпоху в Латвийской национальной библиотеке.

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В рамках визита в Латвию президента Франции Эммануэля Макрона состоится встреча и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Ринкевич и Ле Дриан подпишут два документа - план сотрудничества Латвии и Франции в области образования и науки в 2020-2025 гг. и декларацию о приоритетах в 2020-2022 гг., которая является частью плана стратегического партнерства Латвии и Франции на 2018-2022 гг.

Подписание документов состоится в 12.45.

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Состоится встреча министра обороны Латвии и министра вооруженных сил Франции

В среду министр обороны Артис Пабрикс встретится с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Франции в области обороны и региональной безопасности.

Министр вооруженных сил прибыла в Ригу в составе делегации президента Франции Эммануэля Макрона, который посещает Латвию с официальным визитом.

Франция регулярно участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, на ротационной основе обеспечивая постоянное присутствие в Балтийском регионе.