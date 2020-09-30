Ср, 30.09.2020
Мы были уверены, что определенные повреждения корпуса мы найдем, но мы не знали, насколько они велики. Когда увидели, что это пробоина величиной больше четырех метров, мы были потрясены. Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".
Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".
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Трансляция: Пресс-конференция президента Франции и премьер-министра Латвии

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

В Латвии с рабочим визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон. В среду, во второй день визита, у него запланирована встреча с премьером Кришьянисом Кариньшем и другими и должностными лицами, дискуссия о демократии в цифровое время, возложение цветов к памятнику Свободы, прогулка по Старой Риге и другие мероприятия.

В Латвийском национальном художественном музее в среду в 8.45 прошла двусторонняя встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы Европейского союза и международных отношений, а также сотрудничество Латвии и Франции.

После встречи в 9.45 состоится совместная пресс-конференция Кариньша и Макрона.

В программе визита президента Франции сегодня также экскурсия по Старой Риге и участие в дискуссии о демократии в цифровую эпоху в Латвийской национальной библиотеке.

Галерея: Эммануэль Макрон с супругой прибыл в Ригу

В рамках визита в Латвию президента Франции Эммануэля Макрона состоится встреча и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Ринкевич и Ле Дриан подпишут два документа - план сотрудничества Латвии и Франции в области образования и науки в 2020-2025 гг. и декларацию о приоритетах в 2020-2022 гг., которая является частью плана стратегического партнерства Латвии и Франции на 2018-2022 гг.

Подписание документов состоится в 12.45.

Галерея: Визит Эммануэля Макрона в Латвию

Состоится встреча министра обороны Латвии и министра вооруженных сил Франции

В среду министр обороны Артис Пабрикс встретится с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Франции в области обороны и региональной безопасности.

Министр вооруженных сил прибыла в Ригу в составе делегации президента Франции Эммануэля Макрона, который посещает Латвию с официальным визитом.

Франция регулярно участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, на ротационной основе обеспечивая постоянное присутствие в Балтийском регионе.

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