Ср, 30.09.2020
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Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics

За сутки в ДТП пострадали 26 человек, один погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погиб один человек, пострадали еще 26, сообщает Государственная полиция.

Авария с погибшим произошла в Латгале.

Среди пострадавших - два пешехода и 11 велосипедистов.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, 21 авария была с пострадавшими.

Полиция задержала семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера оформлено 390 протоколов, в том числе за превышение скорости - 157 протоколов.

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