За сутки в ДТП пострадали 26 человек, один погиб

Авария с погибшим произошла в Латгале.

Среди пострадавших - два пешехода и 11 велосипедистов.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, 21 авария была с пострадавшими.

Полиция задержала семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера оформлено 390 протоколов, в том числе за превышение скорости - 157 протоколов.