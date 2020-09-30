За сутки в ДТП пострадали 26 человек, один погиб

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погиб один человек, пострадали еще 26, сообщает Государственная полиция.
Авария с погибшим произошла в Латгале.
Среди пострадавших - два пешехода и 11 велосипедистов.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, 21 авария была с пострадавшими.
Полиция задержала семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера оформлено 390 протоколов, в том числе за превышение скорости - 157 протоколов.
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