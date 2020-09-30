Фото ⟩ Ненавязчивая элегантность первых леди Латвии и Франции и подарки Макронам от Левитсов

Во вторник, 29 сентября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон. Как были одеты первые леди Франции и Латвии?
В первый день визита состоялась торжественная церемония встречи президента Франции на площади у Рижского замка.
Первая леди Франции Брижит Макрон была одета в бежевое платье и элегантное пальто на пуговицах того же цвета.
В свою очередь, первая леди Латвии выбрала костюм нежно-розового цвета из шерстяной ткани. Слитный пояс костюма и небольшая сумочка сделали образ еще светлее и нежнее.
Президенты Латвии и Франции были одеты в темно-синие костюмы.
Обе президентские пары не забыли и о защите, надев медицинские маски.
Также президент Латвии Эгил Левитс подарил первой паре Франции два велосипеда "Эренпрейс", сообщает Латвийское телевидение.
Такой подарок несет в себе несколько посланий: велосипеды символизируют зеленую Европу, мышление и общее будущее, и в то же время они являются символом латвийского наследия, так как велосипеды "Эренпрейс" родом из межвоенного периода Латвийской Республики.
Фабрика велосипедов "Эренпрейс" была открыта в начале 1927 года, став настолько узнаваемым и любимым многими брендом, что слово "эренпрейс" вошло в разговорный язык как синоним слова "велосипед".
Депутат Европарламента и бывший посол Латвии во Франции Сандра Калниете пояснила, что обычно подарки согласовывают - согласно протоколу, обычно обе стороны знают, что будут дарить друг другу.
Что Макрон подарил Левитсу - держится в секрете от журналистов.
Сегодня визит президента Франции в Латвию продолжится.
Галерея: Встреча Эммануэля Макрона и Эгила Левитса
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