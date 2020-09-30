Фото ⟩ Ненавязчивая элегантность первых леди Латвии и Франции и подарки Макронам от Левитсов

В первый день визита состоялась торжественная церемония встречи президента Франции на площади у Рижского замка.

Первая леди Франции Брижит Макрон была одета в бежевое платье и элегантное пальто на пуговицах того же цвета.

В свою очередь, первая леди Латвии выбрала костюм нежно-розового цвета из шерстяной ткани. Слитный пояс костюма и небольшая сумочка сделали образ еще светлее и нежнее.

Президенты Латвии и Франции были одеты в темно-синие костюмы.

Обе президентские пары не забыли и о защите, надев медицинские маски.

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Также президент Латвии Эгил Левитс подарил первой паре Франции два велосипеда "Эренпрейс", сообщает Латвийское телевидение.

Такой подарок несет в себе несколько посланий: велосипеды символизируют зеленую Европу, мышление и общее будущее, и в то же время они являются символом латвийского наследия, так как велосипеды "Эренпрейс" родом из межвоенного периода Латвийской Республики.

Велосипеды "Эренпрейс". Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Фабрика велосипедов "Эренпрейс" была открыта в начале 1927 года, став настолько узнаваемым и любимым многими брендом, что слово "эренпрейс" вошло в разговорный язык как синоним слова "велосипед".

Депутат Европарламента и бывший посол Латвии во Франции Сандра Калниете пояснила, что обычно подарки согласовывают - согласно протоколу, обычно обе стороны знают, что будут дарить друг другу.

Что Макрон подарил Левитсу - держится в секрете от журналистов.

Сегодня визит президента Франции в Латвию продолжится.

Галерея: Встреча Эммануэля Макрона и Эгила Левитса