Ср, 30.09.2020
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Фото ⟩ Ненавязчивая элегантность первых леди Латвии и Франции и подарки Макронам от Левитсов

ФОТО: REUTERS/Scanpix, LETA

Во вторник, 29 сентября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон. Как были одеты первые леди Франции и Латвии?  

В первый день визита состоялась торжественная церемония встречи президента Франции на площади у Рижского замка. 

Первая леди Франции Брижит Макрон была одета в бежевое платье и элегантное пальто на пуговицах того же цвета. 

В свою очередь, первая леди Латвии выбрала костюм нежно-розового цвета из шерстяной ткани. Слитный пояс костюма и небольшая сумочка сделали образ еще светлее и нежнее. 

Президенты Латвии и Франции были одеты в темно-синие костюмы. 

Обе президентские пары не забыли и о защите, надев медицинские маски. 

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Также президент Латвии Эгил Левитс подарил первой паре Франции два велосипеда "Эренпрейс", сообщает Латвийское телевидение. 

Такой подарок несет в себе несколько посланий: велосипеды символизируют зеленую Европу, мышление и общее будущее, и в то же время они являются символом латвийского наследия, так как велосипеды "Эренпрейс" родом из межвоенного периода Латвийской Республики.

Велосипеды "Эренпрейс". Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Фабрика велосипедов "Эренпрейс" была открыта в начале 1927 года, став настолько узнаваемым и любимым многими брендом, что слово "эренпрейс" вошло в разговорный язык как синоним слова "велосипед". 

Депутат Европарламента и бывший посол Латвии во Франции Сандра Калниете пояснила, что обычно подарки согласовывают - согласно протоколу, обычно обе стороны знают, что будут дарить друг другу. 

Что Макрон подарил Левитсу - держится в секрете от журналистов.

Сегодня визит президента Франции в Латвию продолжится.

Галерея: Встреча Эммануэля Макрона и Эгила Левитса

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