Covid-19: В Даугавпилсе закрыли ледовый дворец

Управление, не принимавшее посетителей уже в понедельник, объявило, что его администрация, служебная гостиница и Даугавпилсский ледовый дворец находятся на карантине. Работа будет продолжена удаленно.

Как сообщалось, в хоккейной команде "Динабург" лиги Optibet выявлено несколько случаев заражения Covid-19.

В связи со вспышкой Covid-19 на домашнем карантине находятся около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы.

На домашнем карантине находятся те группы, которые в прошлую пятницу контактировали с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус.

Детям обеспечено удаленное обучение.