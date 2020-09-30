Covid-19: В Даугавпилсе закрыли ледовый дворец

В связи со случаями "Covid-19" до 9 октября закрыт Даугавпилсский ледовый дворец, сообщили агентству LETA в городском управлении спорта.
Управление, не принимавшее посетителей уже в понедельник, объявило, что его администрация, служебная гостиница и Даугавпилсский ледовый дворец находятся на карантине. Работа будет продолжена удаленно.
Как сообщалось, в хоккейной команде "Динабург" лиги Optibet выявлено несколько случаев заражения Covid-19.
В связи со вспышкой Covid-19 на домашнем карантине находятся около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы.
На домашнем карантине находятся те группы, которые в прошлую пятницу контактировали с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус.
Детям обеспечено удаленное обучение.
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