Ср, 30.09.2020
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Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".

Covid-19: В Даугавпилсе закрыли ледовый дворец

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В связи со случаями "Covid-19" до 9 октября закрыт Даугавпилсский ледовый дворец, сообщили агентству LETA в городском управлении спорта.

Управление, не принимавшее посетителей уже в понедельник, объявило, что его администрация, служебная гостиница и Даугавпилсский ледовый дворец находятся на карантине. Работа будет продолжена удаленно.

Как сообщалось, в хоккейной команде "Динабург" лиги Optibet выявлено несколько случаев заражения Covid-19.

В связи со вспышкой Covid-19 на домашнем карантине находятся около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы.

На домашнем карантине находятся те группы, которые в прошлую пятницу контактировали с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус.

Детям обеспечено удаленное обучение.

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