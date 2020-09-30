Covid-19: В Даугавпилсе закрыли ледовый дворец - с ним связано более 40 случаев заражения
В связи со случаями Covid-19 до 9 октября закрыт Даугавпилсский ледовый дворец, сообщили агентству LETA в городском управлении спорта.
Управление, не принимавшее посетителей уже в понедельник, объявило, что его администрация, служебная гостиница и Даугавпилсский ледовый дворец находятся на карантине. Работа будет продолжена удаленно.
Как сообщалось, в пятницу стало известно о нескольких случаях заражения Covid-19 в хоккейной команде "Динабург" лиги Optibet.
Ранее сообщалось, что среди воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы выявили около 35 случаев заражения. Сейчас их уже сорок.
На домашнем карантине находятся группы, контактировавшие в прошлую пятницу с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус.
Для снижения заболеваемости принято закрыть спортивную школу и ледовый холл. Детям обеспечено удаленное обучение.
Старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в Даугавпилсе Нонна Волощук рассказала, что в Даугавпилсе есть также небольшие вспышки в семьях и организациях. Если не учитывать очаг в спортивной школе, можно считать, что ситуация в городе спокойная.
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